Гибель семьи с внуками на пожаре под Балаково: подробности

Фото пресс-службы Валерия Радаева

Страшная трагедия унесла жизни двух пожилых людей и троих детей. Сегодня ночью в частном доме в селе Наумовка Балаковского района произошел пожар. Причины произошедшего до сих пор неизвестны. На место происшествия выехал губернатор Валерий Радаев.

В 23:55 пожарные получили сигнал об огне в доме №66 на Набережной. Выехавшие на место сотрудники МЧС уже знали о том, что в доме могут быть люди, взрослые и дети.

Задействовав три единицы техники, пожарные смогли потушить охвативший 88 квадратных метров огонь к 01:48. Разбирая завалы, в 03:34 МЧС-ники нашли тела погибших – ребят девяти и четырех лет, младшему было год и восемь месяцев, и их бабушки с дедушкой 61-го года и 60-ти лет.

На месте трагедии работают сотрудники пожарной охраны, полиции и регионального следственного комитета – следователи начали проверку. Также губернатор отправил в Наумовку зампреда Романа Грибова и главу района Сергея Грачева.

По информации телеканала «РЕН ТВ», бабушку звали Гурсель А., дедушку – Асланбек А. Также сообщили имена детей: старшего мальчика звали Ислам, среднего – Шамиль, а младшую девочку – Милана.

Глава региона посетил место трагедии вместе с депутатом Государственной Думы Николаем Панковым. Там они встретились с семьями погибших:

- Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким, дал поручения по оказанию мер поддержки семье.

Также помощь будет оказана по линии соответствующего национально-культурного объединения, - говорится в сообщении пресс-службы Радаева.

P.S. СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту пожара по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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