Саратовчанка сдала 14-летнюю девочку в полицию за троллинг: Россия в мировых лидерах по интернет-хамству

Кибербуллинг в Саратовской области уже привлек внимание правоохранителей Фото: EAST NEWS

Корреспондент «КП-Саратов» пообщался с Уполномоченным по правам ребенка в регионе Татьяной Загородней и обсудил проблему агрессии в интернете. По словам чиновницы, в последние годы ситуация заметно улучшилась. Однако в целом по России, данные противоречивые.

«В предыдущие годы вопрос стоял гораздо острее. Интернет воспринимался, как дорога, где нет правил, как место, где можно делать что угодно», - рассказывает защитница юных саратовцев.

Отделалась предупреждением

В качестве примера последствий таких необдуманных действий в сети Татьяна Загородняя приводит случай, который произошел с одной 14-летней жительницей региона. Родители девочки развелись, и она осталась жить с мамой. Новая же супруга отца ей решительно не нравилась. Девочка грубо оскорбляла ее в социальных сетях, за что и поплатилась: женщина обратилась в полицию. «Тогда мы, конечно, встали на сторону ребенка. Девочка отделалась предупреждением, однако вся ситуация была для нее очень неприятна и серьезна», - рассказывает Татьяна Николаевна.

Основания для улучшения ситуации Татьяна Загородняя видит в том, что налаживается комплексная работа с подростками: «Раньше мы буквально в одиночку боролись с распространением вредоносного контента, с теми же группами смерти». Сейчас в образовательных учреждениях и в полиции с детьми говорят об ответственности за поведение в сети. Также Интернет все больше берут под контроль различные правоохранительные структуры. Например, с 1 июля были расширены полномочия Минцифры России в сфере защиты детей от вредной информации.

Если же неприятный инцидент все же произошел, Уполномоченный по правам ребенка советует ни в коем случае не отвечать на выпады обидчика: «Не пишите ничего в ответ, сделайте скриншот и обязательно расскажите родителям. При необходимости обращайтесь к нам или в полицию».

Асоциальные сети

Оптимизм саратовского специалиста, однако нельзя разделить на сто процентов. Ужесточение контроля силовиков за российским интернетом в последние годы очевидный факт, однако и развитие самой сети также не стоит на месте. Все больше пабликов со спорным контентом мигрируют из старых соцсетей на новые платформы, а вместе с ними от «Большого Брата», хотя бы на время, ускользают и пользователи, в том числе несовершеннолетние.

6 июля ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян о кибербуллинге.

Сограждане сообщают, что чаще всего оскорбления и другие виды агрессии им встречались на следующих платформах: «ВКонтакте» (22%), Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и «Одноклассники» (8%).

При этом 8% ни разу не наблюдали подобного поведения в соцсетях, а 5% считают, что агрессия распространена во всех соцсетях в равной степени.

Почти половина опрошенных пользователей сети (42%) полагают, что за последние пять лет в Рунете стало больше оскорбительных постов и комментариев. 27% не заметили, что их количество изменилось, а 9% ответили, что их стало меньше.

Только цифры

В качестве проявлений травли и агрессии россияне называют следующее:

- 10% получали в свой адрес грубые комментарии (49% видели их в сети в адрес других людей),

- 7% страдали от троллинга и жестоких насмешек (39% наблюдали это в отношении других пользователей),

- 6% терпели оскорбления из-за пола, возраста или взглядов (34% наблюдали их в сторону других людей),

- 5% пользователей признались, что в их отношении распространялись оскорбительные слухи (31% видели такую ситуацию у других людей),

- 3% опрошенных получали угрозы (21% знают о таких ситуациях с другими людьми),

- 2% пострадали от публикации приватной информации, интимных фотографий или видео (21% вспоминают такие случаи).

- 1% пользователей признался, что о них публиковались обидные фотографии или видео (26% видели подобное по отношению к другим людям).

Уйти или заблокировать?

Проблема кибербуллинга в России обсуждается на мировом уровне. По мнению аналитиков компании Microsoft, Россия занимает предпоследнее место в мире по уровню онлайн-культуры. Опережает ее по количеству интернет-хамства и насилия только ЮАР.

В 2020 году Россия оказалась на 31-й позиции из 32 в рейтинге стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI). Аналитики пришли к таким выводам, изучая культуру общения пользователей в сети с апреля по май. В исследовании приняли участие 16 тыс. пользователей всех возрастов из 32 стран. Лидером рейтинга стали Нидерланды (51 процент рисков), а на последних местах оказались Мексика (76 процентов), Россия (80 процентов) и ЮАР (81 процентов).

Чаще всего россияне срываются на тех, кто пишет посты, выражающие фрустрацию и обеспокоенность, а также распространителей фейков.

«Онлайн-угрозы все еще остаются проблемой. 80 процентов российских пользователей, подвергшихся им, испытали негативные последствия», - рассказывают эксперты Microsoft в России.

Почти половина российских интернет-пользователей (49%) уверена, что эффективнее всего, столкнувшись с интернет-угрозой, заблокировать обидчика и удалить его из контактов. 23% считают, что нужно обращаться в службу поддержки, 22% предпочитают просто промолчать, 19% советуют заявить в полицию, а 7% - уйти на время из соцсетей.

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