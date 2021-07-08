Партию «Новые люди» в Саратовской Думе представят молодые активисты

На собрании регионального отделения партии утвердили список кандидатов в Городскую Думу

Выборы в местный парламент пройдут в единый день голосования, 19 сентября. За сторонников партии смогут проголосовать жители десяти из 35 избирательных округов. Среди кандидатов известные в области общественники, которые борются за создание рабочих мест для молодежи и развитие малого бизнеса.

Делать ставку на кандидатов, которые уже немало сделали для своей малой родины, — один из главных принципов «Новых людей». Саратовские активисты хорошо знакомы жителям города. Юрист и правозащитник Юрий Демин помогает людям, пострадавшим отнезаконных действий коллекторов и судебных приставов. В его практике десятки выигранных дел.

Кандидат в депутаты Саратовской городской Думы Юрий Демин

Сейчас он сотрудничает с Общественной палатой РФ по проблеме автомобилистов, которые получили льготы на приобретение в Армении машин в рамках Евразийского экономического союза, а потом оказались заложниками ситуации — власти быстро «передумали» и запросили огромные таможенные пошлины. Демин стал одним из авторов законопроекта о временной регистрации таких транспортных средств.

Кандидат в депутаты Саратовской городской Думы Марат Мутигуллин

Марат Мутигуллин уже семь лет возглавляет региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей России. Он оказывает поддержку людям, которые планируют открыть свое дело, разрабатывает образовательные программы для школьников и студентов, желающих попробовать себя в бизнесе, участвует в организации конкурсов для начинающих предпринимателей, помогает им привлечь гранты. «Малый и средний бизнес основа экономики, но государство у нас поддерживает его очень условно, —говорит Мутигуллин. Я иду в Думу, чтобы защитить интересы людей, которые просто хотят честно работать и не получать постоянно палки в колеса от наших законотворцев. Мое образование и опыт позволяют предложить такие меры поддержки предпринимателей, которые им действительно нужны».

Кандидат в депутаты Саратовской городской Думы Алексей Драгун

Коллега Марата Мутигуллина по Ассоциации молодых предпринимателей Алексей Драгун обеспокоен массовым «бегством» выпускников вузов из Саратова. Студенческий город ежегодно теряет тысячи молодых людей, уезжающих в Москву и другие крупные города в поисках работы и возможностей для реализации. В организации «Молодежь Плюс» Алексей мотивирует их остаться на родине, помогает получить гранты на социальные проекты, проводит образовательные форумы.

Этого мало — нужна серьезная законодательная база, чтобы бизнесу было выгодно создавать рабочие места для молодых специалистов, нужно повышать качество образования в вузах и общаться с людьми, чтобы понимать все причины такой неествественной убыли населения. Поэтому Драгун и идет в Думу. «Молодежный город без внятной молодежной политики это нонсенс, считает он. До недавнего времени я не видел какой-то реальной силы, способной эту проблему решить. Наконец появилась партия, которая готова к диалогу и нацелена на результат. Меньше, чем за год работы в области «Новые люди» завоевали доверие жителей своими делами, которые у нас со словами не расходятся».