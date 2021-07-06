После инцидента с инвалидом на полу уволили завотделением и замглавврача больницы в Саратовской области

Инвалида уложили на пол больницы

Двух медработников городской больницы №1 Энгельса Саратовской области уволили после инцидента с размещением инвалида на полу.

Напомним, 4 июля в сеть попало видео, на котором сотрудники энгельсской больницы укладывают на пол человека без ноги. В конце записи медработники пододвигают руки и ноги мужчины, чтобы он занимал меньше места. Комментаторы негативно отнеслись к произошедшему. Многие писали, что у них ранее возникали проблемы из-за некомпетентности сотрудников этого медучреждения.

На ситуацию отреагировали зампред регионального правительства Роман Грибов и министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Грибов назвал инцидент диким и пообещал добиться увольнения завотделением и замглавврача. Костин назвал произошедшее недопустимым.

Также ситуация привлекла внимание следственного управления следственного комитета по Саратовской области. Правоохранители начали проверку. Юридическая оценка ситуации на данный момент ещё не дана.

Помимо двух медработников, уволили заведующего отделением и заместителя главного врача «Красной», как её называют местные жители, больницы, сообщает ТАСС.

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