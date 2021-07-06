Дворы Саратовской области жаждут преобразований. И они их получат

Фото из Instagram саратовской мэрии

Саратовцы часто не замечают происходящих вокруг них положительных изменений. А зря! За последние годы города региона сильно преобразились. Благоустроили скверы, парки, набережные, сносят ларьки и устанавливают лавочки. Но, тем не менее, прежде чем выйти на улицу, нужно пройти через двор. А вот во дворах Саратова пока что преобладают пугающие пейзажи. Теперь, потихоньку-полегоньку начинают заниматься и ими.

Так, благодаря региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» (реализуется в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Комфортная городская среда») уже обустроили множество дворов области. Подробнее на прошедшем сегодня, 5 июля, заседании правительства Саратовской области рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ Олег Марчук.

Фото министерства строительства и ЖКХ Саратовской области

Чиновник рассказал, что на реализацию проекта всего выделили 707,4 млн. рублей, 693,3 из которых – федеральные средства. До 1 сентября планируют привести в порядок 114 общественных историй и 56 дворов многоквартирных домов. Участвуют в проекте 42 муниципалитета.

Уже завершены работы в 23 дворах в Аркадаке, Аткарске, Балакове, Балашове, Вольске, Новоузенске, Ровном и Михайловском. Ведутся работы на 28 объектах (Дергачи, Духовницкое, Екатериновка, Ершов, Ивантеевка, Калининск, Красный Кут, Лысые Горы, Маркс, Пугачев, Романовка, Ртищево, Татищево, Хвалынск, Энгельс, Саратов), а подготовка к началу благоустройства проходит в четырех дворах Саратова. На ещё один объект в областном центре объявлен аукцион.

Один из реализуемых проектов

Также планируют облагородить и некоторые общественные территории. 114 объектов благоустроят к концу года. Уже завершены работы на 34% объектов, ведутся – на 55%, а запланированы на шести процентах от общего объема – 106 мест. Ещё на шести процентах объектов пока не выбрали подрядчика.

Один из реализуемых проектов

С начала года в Саратовской области по нацпроекту «Жильё и городская среда» завершены работы по благоустройству 39 общественных пространств в 11 муниципальных образованиях: в Александров Гае, Базарном Карабулаке, Балашове, Калининске, Красном Куте, Новых Бурасах, Питерке, Ровном, Романовке, Хвалынске и Шиханах.

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