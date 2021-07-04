Драка львов во время премьерного шоу в Цирке имени братьев Никитиных в Саратове

Животные не поделили что-то прямо во время представления

В Саратовском цирке 3 июля состоялась премьера представления «Принц Цирка. Шоу Фонтанов». Яркие эмоции и невероятные впечатления испытали все присутствующие от мастерства артистов и зверей, птиц. Многие взрослые почувствовали себя вновь детьми во время шоу и их сердца были тронуты выступлениями артистов, масштабными спецэффектами и фонтанами прямо под куполом цикра.

В завершающем выступлении со львами дрессировщик Владислав Гончаров мужественно выполнил свою работу и львы до времени были ему послушны. Однако не стоит забывать, что они дикие животные, с инстинктами охотников. Вероятно, по этой причине двое львов не поделили внимание зрителей и решили устроить побоище прямо во время представления. Зрители были защищены прочным ограждением от происходящего, ситуацию урегулировали дрессировщик и его помощник, которые находились в непосредственной близости от животных.

Владислав Гончаров ответил на вопрос о том, как на его взгляд прошла премьера.

- Вы знаете, я доволен программой и тем, как все прошло. Если премьера состоялась именно так, то продолжение будет «как по маслу», - считает артист.

В финале шоу артисты вышли на манеж и публика выразила свою благодарность и поддержку бурными овациями, встав с кресел. Зрители остались довольны и рады, все выглядело легко и непринужденно.

При этом нужно знать, что программа, которую они увидели, готовилась три года, в течение которых проходили усердные тренировки всех артистов, включая четвероногих.