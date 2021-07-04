«Просто скинули на пол»: Врачи бросили инвалида в коридоре одной из больниц Саратова

Инвалида бросили на полу в Энгельсской больнице №1

Могут ли быть «достойные» и «недостойные» помощи? Очередная дискуссия на эту тему разгорелась в комментариях под постом в группе Энгельса Саратовской области в соцсети. Анонимный горожанин выложил видео, на котором запечатлено, как работники городской больницы №1 оставляют лежать на полу беспомощного инвалида.

- В Красную больницу привезли бездомного человека, к тому же ещё и инвалида (нет одной ноги), у этого человека был только военный билет, послушав его, было ясно, что это бывший военный, на вид лет 50. Этого человека просто скинули на пол, ничего не предприняв, - пишет автор поста.

Комментаторы разделились на два лагеря. Большая часть покровчан упрекла медиков в бездействии, многие вспомнили свои истории, связанные с этой больницей. Оказалось, якобы, что регулярно горожане не могли добиться помощи в медучреждении, у многих из-за этого погибли близкие люди. Нашлось несколько человек, которые предположили, что мужчина был пьян. Им более гуманные горожане писали, что несмотря на состояние и социальное положение, медики обязаны помогать. Аналогичную позицию занял и зампред регионального правительства Роман Грибов. Он назвал ситуацию дикой и высказался в своём Instagram:

- Убеждён, что в каком социальном положении не находился бы человек, он имеет равные права, в том числе и на медицинскую помощь. Расследование этого инцидента уже завершено. Буду требовать увольнения заведующего приёмным покоем и заместителя главного врача, которые допустили случившееся.

Upd: Глава регионального Минздрава Олег Костин завтра, 5 июля, проведет встречу со всеми главврачами Энгельса. Чиновник заявил, что произошедшее недопустимо.

Проверку также начало Следственное управление СКР по Саратовской области.

- Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего, - говорится в сообщении ведомства.

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