На проспекте Кирова объекту культурного наследия предприниматель достраивает новый этаж

Здание окутано строительной сеткой не первый месяц. Как это влияет на архитектурный облик проспекта?

Здание на пересечении улицы Горького и проспекта Кирова переживает сейчас не самый легкий период. Несколько месяцев культурный объект местного значения «Дом Блюм, конец XIX в.» (Саратов, проспект имени С. М. Кирова, 20/31) огражден сеткой и очевидно, на нем ведутся строительные работы. Предположительно, глядя идет строительство третьего этажа. Это совершенно точно расходится с нормами о сохранении объектов культурного наследия, каким это здание является.

Для сравнения можем вспомнить о находящемся напротив архитектурном памятнике — «Доме И. И. Зейферт» (гостиница «Россия»). В 1889 году здание подверглось реконструкции. По заданию владельца, богатого купца, угол здания выдвинулся на тротуар в виде высокой башенки со шпилем и флюгером.

Гостиница "Россия" Фото: Ольга Симонова

Примечателен тот факт, что возведение угловой башни не было согласовано с городскими властями, поэтому за строительством последовали долгие судебные разбирательства по поводу самовольного захвата двух саженей городской земли. В наше время власти не реагируют на изменение конструкции соседнего культурного объекта наследия «Дома Блюм», несмотря на строительство нового этажа.

В здании культурного наследия «Дом Блюм» находятся кафе «Кофе и шоколад», кондитерская Peche Mignon и паб Irish Papa’s Pub, владельцем которых является Андрей Табояков.

На крыше здания возвышаются элементы, которые позволяют подозревать начало строительства мансарды

В областном управлении по охране объектов культурного наследия от комментариев отказались, так как здание относится к объектам наследия муниципального значения.

Наша редакция направила запрос, каким образом было получено разрешение на изменение фасада и конструкции исторического здания? Было ли оно получено вообще?

Сохранность зданий в исторической части Саратова в последнее время получило новое звучание. При облдуме создан общественный градозащитный совет, который отстаивает права горожан на сохранение представляющей ценность исторической застройки. Председатель ГД Вячеслав Володин предлагал обращать внимание на сохранение облика проспекта Кирова и засилье иностранных вывесок вроде Peche Mignon и паб Irish Papa’s Pub. Власти должны уважать предпринимательские инициативы, но при этом ограничивать желание выжать любой ценой дополнительный доход из пристроек на исторических зданиях.

Администрация Саратова и областное управление по охране объектов культурного наследия считают, что даже киоски печатной продукции, стоящие в радиусе сотен метров, необходимо сносить из-за некоего вреда таким объектам, в то время как несанкционированное строительство и разрушение целостности архитектурной постройки остается без внимания. Как знать, возможно, строительные работы на объекте «Дом Блюм» усугубляют также и так плачевное состояние бывшей гостиницы «Россия».

Объект культурного наследия нельзя перестраивать и перекраивать по своему усмотрению

Напомним, что по № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г., памятники представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. В отношении таких объектов должна гарантироваться их сохранность в интересах настоящего и будущего поколений.

На основании данной публикации редакция подготовит запрос в прокуратуру.

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