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Звезды30 июня 2021 8:25

Зрителей Саратовского театра юного зрителя приглашают стать свидетелями нестандартного собеседования на должность коммерческого директора

Дипломный спектакль «Метод Грёнхольма» стал частью репертуара театра
Армен Осипян
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Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

29 и 30 июня на сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева состоятся первые показы спектакля «Метод Грёнхольма» (по пьесе современного каталонского драматурга Жорди Гальсерана) в обновленном составе. Впервые саратовские зрители увидели спектакль 25 января 2020 года, это был дипломный спектакль студентов мастерской заслуженного артиста России Игоря Баголея. В связи с пандемией коронавируса спектакль показали несколько раз, а студенты по окончании института разъехались по другим городам и театрам. Режиссер постановки Алексей Логачев предложил не прощаться со спектаклем и сделать «Метод Грёнхольма» частью репертуара театра.

- Кардинально ничего не поменялось. Здесь все подчинено концепции и замыслу. Мизансцены все те же самые. Конечно, у артистов какие-то свои взгляды на роли, которые они играют. Мы стремились этим обогатить постановку. Не было задачи поставить другой спектакль. Наша задача — восстановить ту работу, – поделился Алексей Логачев с «КП-Саратов».

Жорди Гальсеран написал пьесу «Метод Грёнхольма» чуть больше 15 лет назад. Спектакли по произведению каталонского драматурга с успехом идут на зарубежных и российских сценах. В 2005 году пьесу экранизировал режиссер Марсело Пиньейро, кинолента вышла под названием «Метод». Алексей Логачев определяет жанр постановки в диапазоне от детектива и психологического триллера до современного термина — «стресс-тест». Четыре персонажа постановки в ожидании важного собеседования на пост коммерческого директора фирмы «Декия». Однако встреча начинается совсем нестандартно. На что готовы пойти кандидаты, чтобы получить престижную должность?

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

- Четыре человека на собеседовании, место получит только один. Люди проходят какие-то странные испытания, которые становятся все сложнее и сложнее. Обстановка накаляется. В конце – неожиданный для всех поворот, — отмечает режиссер спектакля Алексей Логачев.

Сценическое оформление минималистично, в условном кабинете только стулья. Ввод артистов театра в постановку начался осенью 2020 года. У спектакля будет два состава. Роль Фернандо Порта в обоих составах будет исполнять артист Алексей Кривега. Еще три роли будут иметь два исполнителя: Энрике Фонт – Александр Андрюшенко, Антон Щедрин; Мерседес Дегас – Виктория Самохина, Вера Яксанова; Карлос Буэно – Евгений Сафонов, Артем Яксанов.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

- Безумно интересно это исследовать. В этой постановке мы очень сильно друг от друга зависим. В таком составе я давно хотел поработать, – поделился актер Евгений Сафонов.

Психологическая драма «Метод Грёнхольма» становится метафорой на современную действительность. Уникальная постановка о жизни современного офиса позволяет взглянуть зрителям на себя со стороны и порассуждать о природе человека. Кандидаты должны сами решить, где та грань, через которую они могут переступить.

Художником спектакля выступила главный художник театра Ольга Колесникова, художником по свету – Вадим Кондрашов. Над музыкальным оформлением работал Александр Экгарт.

После премьеры в Саратове обновленный состав спектакля с режиссером Алексеем Логачевым выезжает на гастроли в Евпаторию, где с 1 по 7 июля пройдет юбилейный XXV Международный театральный фестиваль «Земля. Дети. Театр».

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Кроме коллектива Саратовского театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева в фестивале примут участие Театр Наций, Большой театр кукол, Казанский театр юного зрителя и другие театры России. Зрители и участники фестиваля смогут увидеть спектакль «Метод Грёнхольма» 3 июля на сцене Крымского государственного театра юного зрителя. Следующие показы на саратовской сцене состоятся в новом театральном сезоне.

Алексей Логачев посвятил «Метод Грёнхольма» студентам мастерской Игоря Баголея, которые были задействованы в этой дипломной работе.

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