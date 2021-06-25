Саратовскому омбудсмену не поступали жалобы на содержание регулярно голодающих зеков

Заключенные не только голодали, но и причиняли себе различные увечья

Заключенные ЛИУ-3 Балашова Саратовской области второй раз за месяц объявляли голодовку. Как мы писали ранее, 23 июня зеки во время ужина отказались от еды. Впервые осужденные голодали, резали руки и зашивали рты 24 мая. Тогда их родственники сообщили, что причиной недовольства стали невыносимые условия содержания – заключенные жалуются на бегающих по камерам крыс, грубое обращение, плохое освещение и то, что их заставляют мыться в одной бане с больными туберкулезом. В региональном ФСИН эту информацию не подтверждают.

- 23.06.2021 во время проведения ужина в ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области ряд осужденных, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащиеся в штрафном изоляторе и запираемых помещениях, отказались принимать приготовленную в столовой учреждения пищу. На сегодняшний день все осужденные принимают пищу по распорядку дня, — сообщили правоохранители.

Как считают во ФСИН, заключенные объявляли голодовки из-за нежелания соблюдать условия режима и желания получить ряд привилегий

- В ходе неоднократных проверок, в том числе с участием представителей общественности, фактов некачественного оказания медицинской помощи, несоответствия питания установленным нормам не выявлено, на все поступающее в учреждение продовольствие имеются документы, подтверждающие качество, — утверждают во ФСИН, отмечая, что им жалоб на условия содержания заключенных в камерах также не поступало.

Ситуацию прокомментировала уполномоченная по правам человека в Саратовской области Надежда Суханова. Она рассказала, что вчера в ЛИУ был направлен сотрудник аппарата, который подтвердил факт голодовки. По информации омбудсмена, сегодня все 15 бунтовщиков снова принимают пищу.

На вопрос о том, поступали ли в аппарат жалобы на содержание в ЛИУ-3, Суханова ответила, что на сегодняшний день на рассмотрении подобных обращений нет. Омбудсмен также уточнила, что вчерашняя проверка никак не связана с публикациями в СМИ.

- Аппарат уполномоченного по правам человека установил высокий уровень взаимодействия с органами прокуратуры и с органами управления ФСИН по Саратовской области, поэтому какие-то истории, про которые вы меня сегодня спрашиваете, если случаются, то, соответственно, я о них знаю. Поэтому я не читаю информацию в прессе, тем более в прессе, которая очень часто пишет об этом. Я располагаю информацией исключительно из официальных источников, — заявила Надежда Суханова.

Напомним, после первой голодовки в Совете по правам человека обещали взять ситуацию под контроль. Спустя несколько проверок, пишут СМИ, руководитель ЛИУ-3 Олег Мартовецкий был уволен. Сейчас в медучреждении работает в штатном режиме. Ведется проверка. В СПЧ считают, что после выяснения всех обстоятельств в исправительных учреждениях региона могут произойти громкие отставки.

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