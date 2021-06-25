Показатель стабильности

ФосАгро проиндексирует заработные платы работников. Такую хорошую новость на этой неделе получили сотрудники АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). При этом сохранятся все действующие механизмы мотивации и поощрения, в том числе выплаты к профессиональным праздникам. Решение было принято на рабочей встрече представителей профсоюзных организаций АО «Апатит» с руководством компании.

Касается каждого

Такие совещания проводятся традиционно. На них всегда поднимается большое количество вопросов, с которыми в профсоюзные организации обращаются работники. Вот и на этот раз рабочая встреча, которая состоялась в формате ВКС, объединила все предприятия Группы «ФосАгро». Перемены к лучшему касаются всех. Во время рабочей встречи принято решение, при сохранении всей действующей системы материального стимулирования, провести с 1 сентября 2021 года индексацию размера заработной платы. Был утвержден и размер индексации: на 3% вырастут зарплаты у административно-управленческого персонала, на 4% – у производственного персонала.

Генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг сообщил: «Благодаря усилиям трудовых коллективов, в прошлом году компании удалось перевыполнить производственный план более чем на 5% и выпустить свыше 10 млн тонн минеральных удобрений. На 2021 год план еще более амбициозный — 10 млн 300 тыс. тонн продукции». Руководитель предприятия обратился с благодарностью к работникам, отметив, что коллектив в условиях пандемии работает дружно и сплоченно.

Курс на рост

Также Александр Александрович напомнил о преимуществах системы оплаты труда компании, которая позволяет отразить трудовые успехи работников в уровне их доходов. Последний раз индексация заработных плат проводилась в 2018 году. Затем в компании был взят курс на разработку системы мотивации, направленной прежде всего на поощрение успехов в производственной сфере, достижение высоких показателей в области охраны труда, рационализаторской деятельности. Была также внедрена система премирования с выплатами к двум профессиональным праздникам – Дню Горняка и Дню Химика. В 2020 году совокупный размер этих премий составил 40 тысяч рублей. При этом средний уровень размера оплаты труда работников компании за два года вырос на 9%.

«Вопрос увеличения заработной платы является предметом постоянных переговоров с профсоюзной организацией. Политика нашей компании построена таким образом, чтобы стимулировать рост заработной платы путем повышения производительности труда. Благодаря этому заработная плата работников, выполняющих план, соблюдающих требования системы охраны труда регулярно растет. Чтобы сделать эту систему еще более эффективной, мы активно разрабатываем и совершенствуем дополнительные механизмы увеличения денежного вознаграждения отдельных категорий работников», — прокомментировал генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

На должном уровне

Компания поддерживает уровень зарплат на конкурентоспособном в условиях рынка труда уровне. Еще один показатель стабильности — сохраняются все обязательства по социальной политике и льготы. За последнее время в АО «Апатит» были подняты зарплаты сотрудников, занятых на низкооплачиваемых должностях. Вдвое увеличена доплата за совмещение обязанностей отсутствующего сотрудника. В Балаковском и Волховском филиалах АО «Апатит» установлена премия к отпуску. В Кировском филиале АО «Апатит» введена сдельная оплата труда, прогрессивная премия для работников, занятых в подземных рудниках. Всего за последние три года в положение об оплате труда и систему мотивационных программ было внесено более 100 изменений. Общее финансовое выражение этих изменений составило 805 млн рублей. Однако дополнительные меры в виде индексации необходимы в настоящее время, чтобы максимально успевать за изменением цен на потребительском рынке.

Говорит профсоюз

Профсоюзные лидеры компании остались довольны результатами встречи. Председатель АПО «Минудобрения» председатель профсоюзной организации «ФосАгро-Череповец» Денис Бродков поделился: «Я рад, что нам удалось прийти к общему решению. Руководство прислушалось к мнению коллектива, профсоюза – это свидетельствует об открытости, зрелости нашей компании. Наша главная задача – защита прав и повышение благосостояния работников. Сегодня мы сделали еще один шаг в этом направлении. При этом, отмечу, что благосостояние работников повышается не только за счет увеличения размера заработной платы, на предприятиях компании действуют коллективные договора, которые обеспечивают трудящимся высокий уровень социальной защиты».

Председатель ППО «ФосАгро-Балаково» Игорь Помошников также положительно отозвался о результатах встречи. По словам балаковского профсоюзного лидера производителей минеральных удобрений сегодня индексация заработной платы необходимая мера, поскольку дорожает продуктовая корзина. «Особенно порадовало, что повышение стало не заменой, а дополнением к ставшим уже традиционными поощрениями в виде премий ко Дню Химика и Дню Горняка. Считаю проведённую совместную работу профсоюза и руководства компании плодотворной».

Очередная индексация зарплат стала продолжением планомерной работы по улучшению качества жизни сотрудников компании. Летом прошлого года утверждены новые коллективные договоры на предприятиях. Это позволило защитить сотрудников в разгар пандемии коронавирусной инфекции. В новых коллективных договорах расширен перечень льгот и гарантий, увеличен размер социальных выплат. Общий объем финансового обеспечения гарантий по коллективным договорам, включая ДМС, спортивные и культурно-массовые мероприятия, организацию отдыха и детского летнего отдыха, оздоровления в корпоративной системе профилакториев, поддержка ветеранов производства, выплаты сотрудникам в связи с семейными событиями вырос на 3% и достиг 1,1 млрд руб.