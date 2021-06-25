Инновации на экспорт

Губернатору показали всю производственную цепочку: от проектировки оборудования до его изготовления и отладки

Сегодня компания находится в стадии активного роста - около восьми месяцев назад производственные площади переехали на новую территорию, в два раза больше прежней. Конечно, отчасти такие перемены рассчитаны и на перспективу. Но уже к сегодняшнему дню штат предприятия вырос почти на 50%, а объемы производства - более чем в два раза! Это позволяет укрепить лидерские позиции «Авроры» в рейтинге ведущих предприятий Саратовской области, экспортирующих продукцию. А также задуматься о расширении сотрудничества с предприятиями нашего региона - об этом, кстати, также шла речь в ходе визита губернатора.

Новые производственные возможности

За последний год на «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» разработали новую линейку оборудования. В частности, презентовали линию для производства и фасовки антисептика в тару, удобную для ношения в кармане. Выпущено оборудование для розлива высокоагрессивных жидкостей. Оно изготавливается из инертного пластика. Такое оборудование позволяет работать с кислотой, щелочью и другой подобной продукцией. В рамках одного из заказов изготавливали оборудование для фасовки ядохимикатов.

- В период пандемии выпустили оборудование для розлива и упаковки пилотных партий двух видов вакцин от коронавируса, для наших давних партнеров - Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», - рассказывает генеральный директор «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» Михаил Шапоров.

Михаил Шапоров

Вообще, пандемия оказала влияние на работу компании в целом. Сначала появилось большое количество запросов на оборудование для розлива, укупорки, фасовки, этикетировки различных видов антисептиков, дезинфицирующих средств и подобной продукции. Сегодня рынок возвращается в более привычное русло: активизируются производители косметики, пищевой продукции.

Еще из новшеств выпуск оборудования для нанесения различных типов акцизных марок на табачную продукцию, в том числе кальянные табаки и бестабачные смеси, а также на алкогольную продукцию. При этом сами акцизы могут быть разными как по форме, так и по структуре материала. Производительность таких линий тоже может быть разной, от 1 до 6 тысяч единиц продукции в час.

Также за минувший год на заводе реализовали несколько проектов по изготовлению комплексов оборудования, включающих в себя системы по сквозной маркировке продукции по системе «Честный знак». Комплексы предполагают сериализацию и агрегацию продукции по принципу Track-n-Trace, предложения есть как для фармацевтических компаний, так и для производителей пищевой (например, молока), табачной продукции и т.п.

В настоящее время предприя-тие занимается реализацией нескольких проектов по сборке оборудования для роботизированной упаковки химической и алкогольной продукции в высокопроизводительном режиме.

В ходе визита на завод Валерий Радаев ознакомился со всеми этапами изготовления оборудования, от проектировки и написания алгоритма работы до сборки и отладки.

- Все проекты оборудования создаются здесь с нуля. Здесь сильное звено проектировщиков, технологов. Специалисты моделируют и воплощают свои идеи в выпуск конечной продукции - производственные линии мирового уровня. Раньше потребители заказывали их за рубежом, а теперь у нас, в Саратове. При этом здесь работают профессио-налы - выпускники саратовских вузов. Это по-настоящему инновационный завод, спасибо, что движетесь вперед, не боитесь конкуренции. Уверен, в Год науки и технологий предприятие добьется новых успехов, - сказал по итогам визита губернатор.

Горизонты сотрудничества расширяются

За рамками производственных вопросов с главой региона обсуждались моменты, связанные с текущим развитием предприятия, проблемы, с которыми приходится сталкиваться, меры поддержки, которыми «АВРОРА» уже пользуется и какие хотела бы получить. Речь зашла о возможностях расширения сотрудничества с крупными производственными предприятиями Саратовской области. Будет рассматриваться перспектива работы с двумя крупными холдингами нашего региона, один из которых занимается в том числе производством майонеза и подсолнечного масла, а другой - производством и фасовкой различной фармацевтической и ветеринарной продукции.

- С Валерием Васильевичем мы общались на различных мероприятиях, но на производство непосредственно к нам он приехал впервые. Это случайно вышло, можно сказать: на одном из мероприятий рассказали ему о новшествах и пригласили посмотреть. Он заинтересовался, согласился. Думаю, визит был продуктивным, его итоги для всех только положительные, - резюмировал Михаил Шапоров.

Не останавливается и другая работа по продвижению своего оборудования. Так, буквально неделю назад в Москве состоялась международная выставка упаковочной индустрии «RosUpack 2021», впервые за два года. «АВРОРА» - постоянный участник выставки. Итоги выставки можно оценить положительно - мероприятие привлекло большое количество участников. Со многими заказчиками получилось обсудить уже актуальные контракты, которые переходят в подписание. Не у всех клиентов ранее вышло доехать до Саратова и познакомиться с производством непосредственно. А в ходе выставки встретиться получилось, что позволило продвинуть процесс. Поэтому сегодня уже обсуждаются детали сотрудничества.

Все оборудование для заказчиков разрабатывается по индивидуальным проектам, под конкретные задачи

Есть и другой положительный результат, который стал очевиден по итогам мероприятия. Ранее считалось, что саратовская «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» занимает третью строчку в рейтинге игроков рынка производства упаковочного оборудования среди всех предприятий России по объему производства и уровню технологий. Сейчас можно сделать вывод, что компания поднялась на одну строчку и занимает теперь второе место по стране.

Спрос на оборудование саратовского предприятия, впрочем, не удивляет: на его базе осуществляется весь комплекс необходимых работ. Так как оборудование производится под конкретные задачи, поставленные заказчиком, каждый проект выполняется по спецзаказу. Поэтому система по наладке и запуску оборудования отработана в соответствии с географией партнеров - по всей России и ближнему зарубежью. Наладка и запуск проводятся как с выездом специалистов, так и удаленно.

Кроме того, помимо сроков гарантийного обслуживания, «АВРОРА» предоставляет заказчикам сервисное обслуживание. Оно может также проходить как непосредственно с выездом специалиста, так и удаленно. Причем у компании есть офис, шоу-рум и сервисные специалисты в Москве, которые работают по самой столице и близлежащим регионам. То есть специалисты-сервисники могут выезжать как из саратовского, так и из московского офисов.

Кадры продолжают решать все

Как отмечает гендиректор «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» Михаил Шапоров, в последние годы компания начала усиленно работать над вопросами кадрового обеспечения, которые стоят достаточно остро. Для производства такого масштаба, которое к тому же постоянно расширяется, Саратов - не такой уж и большой город.

- Мы уже пришли к тому, чтобы подбирать себе сотрудников со студенческой скамьи, особенно инженерных, технических специальностей. Реализуем несколько проектов в этом направлении, - рассказывает руководитель компании.

Но имеющиеся вакансии, тем не менее, успешно закрываются и сегодня. Людей все же привлекает стабильное предприятие, предлагающее конкурентные зарплаты. К тому же никак не отражается на производственном процессе и бич последних лет для большинства компаний - пандемия. Работа «АВРОРЫ» не останавливается. Единственные изменения связаны с выполнением требований Роспотребнадзора: соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты, наличие дезинфицирующих средств и т.п. И они строго соблюдаются на заводе.