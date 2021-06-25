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Экономика25 июня 2021 8:00

Инновации на экспорт

Губернатор Валерий Радаев посетил саратовское предприятие «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ»
Источник:kp.ru
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Губернатору показали всю производственную цепочку: от проектировки оборудования до его изготовления и отладки

Губернатору показали всю производственную цепочку: от проектировки оборудования до его изготовления и отладки

Сегодня компания находится в стадии активного роста - около восьми месяцев назад производственные площади переехали на новую территорию, в два раза больше прежней. Конечно, отчасти такие перемены рассчитаны и на перспективу. Но уже к сегодняшнему дню штат предприятия вырос почти на 50%, а объемы производства - более чем в два раза! Это позволяет укрепить лидерские позиции «Авроры» в рейтинге ведущих предприятий Саратовской области, экспортирующих продукцию. А также задуматься о расширении сотрудничества с предприятиями нашего региона - об этом, кстати, также шла речь в ходе визита губернатора.

Новые производственные возможности

За последний год на «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» разработали новую линейку оборудования. В частности, презентовали линию для производства и фасовки антисептика в тару, удобную для ношения в кармане. Выпущено оборудование для розлива высокоагрессивных жидкостей. Оно изготавливается из инертного пластика. Такое оборудование позволяет работать с кислотой, щелочью и другой подобной продукцией. В рамках одного из заказов изготавливали оборудование для фасовки ядохимикатов.

- В период пандемии выпустили оборудование для розлива и упаковки пилотных партий двух видов вакцин от коронавируса, для наших давних партнеров - Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», - рассказывает генеральный директор «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» Михаил Шапоров.

Михаил Шапоров

Михаил Шапоров

Вообще, пандемия оказала влияние на работу компании в целом. Сначала появилось большое количество запросов на оборудование для розлива, укупорки, фасовки, этикетировки различных видов антисептиков, дезинфицирующих средств и подобной продукции. Сегодня рынок возвращается в более привычное русло: активизируются производители косметики, пищевой продукции.

Еще из новшеств выпуск оборудования для нанесения различных типов акцизных марок на табачную продукцию, в том числе кальянные табаки и бестабачные смеси, а также на алкогольную продукцию. При этом сами акцизы могут быть разными как по форме, так и по структуре материала. Производительность таких линий тоже может быть разной, от 1 до 6 тысяч единиц продукции в час.

Также за минувший год на заводе реализовали несколько проектов по изготовлению комплексов оборудования, включающих в себя системы по сквозной маркировке продукции по системе «Честный знак». Комплексы предполагают сериализацию и агрегацию продукции по принципу Track-n-Trace, предложения есть как для фармацевтических компаний, так и для производителей пищевой (например, молока), табачной продукции и т.п.

В настоящее время предприя-тие занимается реализацией нескольких проектов по сборке оборудования для роботизированной упаковки химической и алкогольной продукции в высокопроизводительном режиме.

В ходе визита на завод Валерий Радаев ознакомился со всеми этапами изготовления оборудования, от проектировки и написания алгоритма работы до сборки и отладки.

- Все проекты оборудования создаются здесь с нуля. Здесь сильное звено проектировщиков, технологов. Специалисты моделируют и воплощают свои идеи в выпуск конечной продукции - производственные линии мирового уровня. Раньше потребители заказывали их за рубежом, а теперь у нас, в Саратове. При этом здесь работают профессио-налы - выпускники саратовских вузов. Это по-настоящему инновационный завод, спасибо, что движетесь вперед, не боитесь конкуренции. Уверен, в Год науки и технологий предприятие добьется новых успехов, - сказал по итогам визита губернатор.

Горизонты сотрудничества расширяются

За рамками производственных вопросов с главой региона обсуждались моменты, связанные с текущим развитием предприятия, проблемы, с которыми приходится сталкиваться, меры поддержки, которыми «АВРОРА» уже пользуется и какие хотела бы получить. Речь зашла о возможностях расширения сотрудничества с крупными производственными предприятиями Саратовской области. Будет рассматриваться перспектива работы с двумя крупными холдингами нашего региона, один из которых занимается в том числе производством майонеза и подсолнечного масла, а другой - производством и фасовкой различной фармацевтической и ветеринарной продукции.

- С Валерием Васильевичем мы общались на различных мероприятиях, но на производство непосредственно к нам он приехал впервые. Это случайно вышло, можно сказать: на одном из мероприятий рассказали ему о новшествах и пригласили посмотреть. Он заинтересовался, согласился. Думаю, визит был продуктивным, его итоги для всех только положительные, - резюмировал Михаил Шапоров.

Не останавливается и другая работа по продвижению своего оборудования. Так, буквально неделю назад в Москве состоялась международная выставка упаковочной индустрии «RosUpack 2021», впервые за два года. «АВРОРА» - постоянный участник выставки. Итоги выставки можно оценить положительно - мероприятие привлекло большое количество участников. Со многими заказчиками получилось обсудить уже актуальные контракты, которые переходят в подписание. Не у всех клиентов ранее вышло доехать до Саратова и познакомиться с производством непосредственно. А в ходе выставки встретиться получилось, что позволило продвинуть процесс. Поэтому сегодня уже обсуждаются детали сотрудничества.

Все оборудование для заказчиков разрабатывается по индивидуальным проектам, под конкретные задачи

Все оборудование для заказчиков разрабатывается по индивидуальным проектам, под конкретные задачи

Есть и другой положительный результат, который стал очевиден по итогам мероприятия. Ранее считалось, что саратовская «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» занимает третью строчку в рейтинге игроков рынка производства упаковочного оборудования среди всех предприятий России по объему производства и уровню технологий. Сейчас можно сделать вывод, что компания поднялась на одну строчку и занимает теперь второе место по стране.

Спрос на оборудование саратовского предприятия, впрочем, не удивляет: на его базе осуществляется весь комплекс необходимых работ. Так как оборудование производится под конкретные задачи, поставленные заказчиком, каждый проект выполняется по спецзаказу. Поэтому система по наладке и запуску оборудования отработана в соответствии с географией партнеров - по всей России и ближнему зарубежью. Наладка и запуск проводятся как с выездом специалистов, так и удаленно.

Кроме того, помимо сроков гарантийного обслуживания, «АВРОРА» предоставляет заказчикам сервисное обслуживание. Оно может также проходить как непосредственно с выездом специалиста, так и удаленно. Причем у компании есть офис, шоу-рум и сервисные специалисты в Москве, которые работают по самой столице и близлежащим регионам. То есть специалисты-сервисники могут выезжать как из саратовского, так и из московского офисов.

Кадры продолжают решать все

Как отмечает гендиректор «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» Михаил Шапоров, в последние годы компания начала усиленно работать над вопросами кадрового обеспечения, которые стоят достаточно остро. Для производства такого масштаба, которое к тому же постоянно расширяется, Саратов - не такой уж и большой город.

- Мы уже пришли к тому, чтобы подбирать себе сотрудников со студенческой скамьи, особенно инженерных, технических специальностей. Реализуем несколько проектов в этом направлении, - рассказывает руководитель компании.

Но имеющиеся вакансии, тем не менее, успешно закрываются и сегодня. Людей все же привлекает стабильное предприятие, предлагающее конкурентные зарплаты. К тому же никак не отражается на производственном процессе и бич последних лет для большинства компаний - пандемия. Работа «АВРОРЫ» не останавливается. Единственные изменения связаны с выполнением требований Роспотребнадзора: соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты, наличие дезинфицирующих средств и т.п. И они строго соблюдаются на заводе.

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