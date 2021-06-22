Партия «Новые люди» поможет саратовским бизнесменам сэкономить на кассовом оборудовании

Партия “Новые люди” предлагает разрешить малому бизнесу и самозанятым использовать кассовое программное обеспечение на базе мобильных телефонов как альтернативу ККТ .

Вступающие в силу с 1 июля правила обяжут всех предпринимателей устанавливать кассовое оборудование и выдавать клиентам чеки. Закупка и обслуживание дорогой техники окажется не по карману многим небольшим предприятиям. Новые люди предлагают помочь малому бизнесу и разрешить в качестве кассы использовать мобильное приложение, аналогичное приложению для самозанятых.

Пока возможность обходиться без кассы есть у ИП, которые не нанимают сотрудников. Но для них отсрочка по применению кассово-контрольной техники заканчивается 1 июля этого года. Дальше люди будут вынуждены покупать дорогостоящее оборудование и платить за его обслуживание.

Сторонник партии «Новые люди», владелец сети кофеен в Саратове Максим Мыслик озвучил порядок расходов: одна касса обойдется в 25 тыс. рублей. Дополнительно придется платить за регистрацию в ФНС, подключение, обновление программного обеспечения, покупать чековую ленту, ежегодно менять фискальный накопитель. С такой нагрузкой справятся не все предприятия. В первую очередь, пострадают те, кто работает «по-белому», честно пытаясь выполнить поставленные условия.

Внести соответствующие поправки в действующий федеральный закон Новые люди планируют в ближайшее время.

Хорошим решением стала бы замена касс на мобильное приложение — подобная система уже работает с самозанятыми. Еще в 2019 году такую инициативу озвучил экс-министр экономического развития Максим Орешкин, но реализовать ее не смогли.

Партия “Новые люди” хочет вернуться к этому вопросу и предлагает наконец разрешить малому бизнесу и самозанятым использовать кассовое программное обеспечение на базе мобильных телефонов как альтернативу ККТ . Это не приведет к снижению качества обслуживания людей, зато позволит заметно сократить издержки предпринимателей. Внести соответствующие поправки в действующий федеральный закон № 54 от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» Новые люди планируют в ближайшее время.