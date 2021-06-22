Саратовские кинологи показали, на что способны хвостатые правоохранители

Вчера кинологи отметили профессиональный праздник Фото: Дарья Васенина

Вчера, 21 июня, в России праздновали День кинолога. Саратовская полиция отвезла журналистов в профильный центр, расположенный в районе ВСО. Там кинологи показали, как проходит процесс дрессировки и работы с "братьями нашими меньшими", рассказали об оборудовании и материалах, используемых для обучения собак-поисковиков, а также предоставили возможность "на собственной шкуре" проверить, что такое быть задержанным служебным псом.

Во время награждения отличившихся сотрудников кинологической службы начальник управления саратовского МВД, полковник полиции Андрей Чепурной рассказал, что свою историю праздник ведет с 1909 года. Тогда российские правоохранители впервые начали использовать собак в качестве помощников.

Отличившихся кинологов наградил начальник саратовского УМВД Андрей Чепурной Фото: Дарья Васенина

Сегодня на службе в саратовской полиции находятся 60 собак пяти пород. Большая часть хвостатых – немецкие овчарки. Также органы «принимают на работу» ротвейлеров, лабрадоров и восточно-европейских овчарок. В последнее время, рассказал инспектор-кинолог Евгений Чудинов, все чаще правоохранители начали заводить бельгийских овчарок.

- Бельгийская овчарка хорошо себя зарекомендовала по психологическим и физическим качествам. Очень умные собаки, — прокомментировал ввод новой породы Чепурной.

У каждого животного хорошая родословная. Кинологи берут собак ещё щенками, а когда хвостатым исполняется год, они выходят на «работу». Возраст выхода на «пенсию» служебной собаки — восемь лет. Конечно же, никто не бросает животных, когда они стареют. Братьев меньших забирают на попечение работавшие с ними кинологи.

Рацион у собак сбалансированный. Летом на день каждому животному дают 600 граммов специально подобранного сухого корма. Если пес весит больше 50 килограммов, ему полагается двойная порция. Зимой животных кормят больше.

Видно, что кинологи относятся к своим напарникам с любовью Фото: Дарья Васенина

С начала этого года благодаря помощи служебных собак удалось раскрыть 25 уголовных дел и изъять почти семь килограммов наркотиков. Более тысячи раз саратовские кинологи участвовали в различных выездах. В том числе хвостатые помощники занимаются охраной людей и объектов. Например, следят, чтобы при переездах не сбежали заключенные.

Как проходит процесс остановки побега журналистам показали вживую. «Беглеца» одели в специальный костюм, сделанный из плотного материала, который собака точно не прокусит. Когда полицейский попытался сбежать от «конвоиров», на него спустили собаку. За несколько секунд животное добежало до фальшивого заключенного и повалило его на землю. Кинологи рассказали, что, в отличие от стрельбы из табельного оружия, спуск собаки производится без предупреждения. В работе со служебными псами очень важно, чтобы неподалеку был медик. Хвостатым не ставят целью убить или сильно покалечить преступника, но помощь врачей тем не менее может понадобиться при таком задержании.

Корреспонденту «КП-Саратов» удалось проверить на себе, что такое быть охраняемым служебной собакой. Команда «охраняй» дается не с целью оградить от неприятностей, а для того, чтобы задержанный не сбежал. Собака реагирует на любое движение. Так, выяснилось, что даже если немного пошевелить рукой, то пес тут же укусит. Челюсти у собак сильные, поэтому даже сквозь защитный костюм чувствуется вся мощь пасти. Как собака может укусить при исполнении, даже страшно себе представить.

Но несмотря на пугающие вид и способности собаки сами по себе очень дружелюбны. Кинологи рассказали, что взрослые псы останавливаются в развитии на уровне ребенка трех-четырех лет. Андрей Чепурной отдельно отметил пятилетнего ротвейлера Ювентуса: «На вид грозный, а так ребенок-ребенком».

Действительно, когда смотришь на игру собак с игрушками, вовсе не кажется, что животное опасно. Кстати, игрушка — любимая награда псов за качественное исполнение работы. Животных стараются не поощрять лакомствами, чтобы не испортить фигуру, а вот с мячиками-веревками поиграть – пожалуйста! Из необычных методов сказать собаке «молодец!» кинологи выделили кликер — небольшое, похожее на ключ от машины устройство, которое при нажатии на кнопку выдает щелкающий звук. Полицейские говорят, что собакам он нравится.

Кинологи получили материалы с запахом трупа и крови Фото: Дарья Васенина

Также специалисты рассказали о том, как именно проходит процесс натаскивания собак на наркотики, взрывчатку и даже трупы. В арсенале кинологов целая библиотека самых разнообразных ароматов. Выглядит это так: небольшая стеклянная герметичная баночка, в ней лежат несколько тряпичных свертков с веществами, имитирующими тот или иной запах. Когда нужно потренироваться, баночку открывают и прячут. Так, корреспонденту «КП-Саратов» предоставили возможность "сделать закладку" с ароматом афганского героина. Пущенная на поиски бельгийская овчарка без проблем вычислила ящик с баночкой и вернулась к хозяину. Обычно служебные собаки, когда что-то находят, подают голос, но некоторых учат садиться или ложиться рядом с находкой.

Журналистам показали используемый при дрессировке инвентарь Фото: Дарья Васенина

Напомним, недавно саратовские кинологи получили материалы с запахом трупа и крови. Ротвейлер Ювентус продемонстрировал журналистам свои способности в поисках пропавшего человека, за пару минут найдя такую закладку.

Видно, что все полицейские с любовью и уважением относятся к своим хвостатым напарникам. После построения, инспекторы старались побыстрее отвести собак в тень, играли с ними, гладили. В сущности, мощные и устрашающие полицейские псы остаются друзьями человека и как любой домашний питомец, любят поиграть и подурачиться. Но - не на работе.

После построения кинологи старались отвести собак в тень Фото: Дарья Васенина

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