Вершина мастерства

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Участие в нем приняло 146 человек. Работники предприятия соревновались в 14 номинациях: «Оператор технологических установок», «Оператор товарный», «Лаборант химического анализа», «Приборист», «Слесарь КИПиА», «Электромонтер», «Машинист технологических насосов», «Машинист компрессорных установок», «Токарь», «Сварщик», «Слесарь по ремонту технологических установок», «Водитель легкового автомобиля», «Водитель грузового автомобиля» и «Водитель автобуса». В каждой профессии, помимо призовых мест, определены победители в номинации «За безопасный труд».

В ходе теоретической части конкурсанты отвечали на вопросы тестов на знание своих специальностей, правил промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, и оказания первой медицинской помощи.

На практической части участники смотра-конкурса демонстрировали свои профессиональные навыки. Например, операторы товарные измеряли уровень и отбирали пробы в резервуаре, лаборанты химического анализа определяли плотность стандартного образца, прибористы собирали схему для настройки микроволнового уровнемера, подключали и программировали вторичный преобразователь сигналов.

Завершился смотр-конкурс торжественным награждением победителей. Заводчанам также вручены путевки в финал, который состоится в г. Ангарске. В команду завода по номинациям вошли: «Оператор технологических установок» - Илья Кузичкин; «Оператор товарный» - Наталия Мячина; «Электромонтер» - Михаил Калабин; «Приборист» - Олег Сынкин; «Машинист технологических насосов» - Илья Звездов; «Машинист компрессорных установок» - Алексей Тырнов; «Лаборант химического анализа» - Надежда Мелешина; «Слесарь по ремонту технологических установок» - Александр Фадеев; «Сварщик» - Илья Белоручко.

Конкурс «Лучший по профессии» является важной частью программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства работников Компании. Конкурс способствует повышению престижа рабочих профессий, культуры производства и уровня промышленной безопасности.

В корпоративном финале специалисты завода постоянно занимают призовые места. Так, в 2025 году бронзовую награду в направлении «Нефтепереработка и нефтехимия» в номинации «Оператор технологических установок» бронзовую награду завоевал Илья Кузичкин, а его коллега Александр Фадеев стал лучшим в номинации «За безопасный труд» среди слесарей по ремонту технологических установок.