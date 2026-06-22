Саратовский проектировщик Сергей Шкурин предложил Минстрою системные меры по спасению бюджета от перерасхода на стройках

Саратовский проектировщик Сергей Шкурин предложил Минстрою системные меры по спасению бюджета от перерасхода на стройках

Практикующий профессионал из Саратова сформулировал конкретные предложения для изменений в строительной отрасли. Сергей Шкурин, директор ООО ТАПМ «Саратовархпроект», потомственный проектировщик (выросший за кульманом отца), член Союза архитекторов России, заявил о необходимости срочного изменения правил работы на предпроектном этапе. По его убеждению, сегодняшняя система, когда государственные средства тратятся на бесконечные переделки и затягивание сроков, в условиях жесткой экономии ресурсов становится прямой угрозой национальной безопасности.

Свои выводы Шкурин изложил в научной статье «Экономические аспекты повышения качества технических заданий на проектирование государственных строительных объектов», опубликованной в авторитетном журнале ВАК «Экономика строительства» (№10, 2025). На реальных примерах 2020–2023 годов он разобрал «болевые точки», где низкая квалификация заказчиков и отсутствие нормативного регулирования приводят к колоссальным бюджетным потерям.

«Я на своей шкуре прочувствовал все проблемы отрасли. Корень бед — даже не в плохом строительстве, а в том, с чего всё начинается: в техническом задании. Сегодня, в условиях СВО, эффективность каждого рубля — вопрос безопасности страны. Любые непроизводительные расходы — это ресурсы, которые могли бы пойти нашим военнослужащим, на социальные нужды. Каждый сэкономленный рубль может пойти нашим бойцам. Повышение качества проектирования и строительства — это наш общий вклад в укрепление страны», — заявил Сергей Шкурин.

На основе своего научного труда Сергей Шкурин подготовил и отправил в Минстрой конкретные шаги по оздоровлению отрасли:

1. Ответственный заказчик. Требуется обязать госзаказчиков привлекать к разработке ТЗ специалистов 7-го уровня квалификации из Национального реестра НОПРИЗ. Заказчик должен четко понимать, чего хочет, и нести ответственность за свои требования.

2. Экспертиза до старта. Ввести обязательную независимую проверку ТЗ до начала проектирования. Исправлять ошибки на стадии «копейки» вместо «миллионов» на стройплощадке.

3. Умные закупки по 44-ФЗ. Уйти от аукционов «дешевле любой ценой» к открытым конкурсам, так как проектирование — это интеллектуальная услуга.

4. Платные продления госэкспертизы. Разрешить платное продление срока (с ограничениями), чтобы из-за пары мелких замечаний не терять месяцы и не платить 30% стоимости повторно.

Как рассказал проектировщик, инициатива не осталась на бумаге. При поддержке Общественной палаты Саратовской области и её председателя Бориса Леонидовича Шинчука обращение было направлено в Министерство строительства и ЖКХ РФ.

В ведомстве признали наличие системных проблем. Минстрой, в лице министра Ирека Энваровича Файзуллина, предложил вспомнить советский опыт и ввести стадию ТЭО (технико-экономического обоснования) для уникальных объектов. Сергей Шкурин поддержал это направление, но выступил с контрпредложением: для массовых объектов (школы, поликлиники) более гибкой мерой станет именно экспертная оценка ТЗ.

«По вопросу платного продления Минстрой высказал опасения, но я подготовил развёрнутый ответ. Когда из-за 2–3 дней нехватки времени мы теряли полтора месяца — это ненормально. Уверен, совместно мы найдём баланс», — комментирует ход переговоров Шкурин.

Сергей Шкурин выразил искреннюю признательность тем, кто помог донести голос практиков до федерального уровня:

«Хочу поблагодарить Министерство строительства и лично Ирека Энваровича Файзуллина за открытость к диалогу. Это дорогого стоит. Особая благодарность — Борису Леонидовичу Шинчуку и Общественной палате Саратовской области. Они стали тем самым мостом, без которого мой голос вряд ли был бы услышан так быстро. Я готов продолжать диалог, участвовать в рабочих группах и делиться опытом. Отрасль можно изменить только вместе, не противопоставляя себя друг другу. В нынешних условиях это не просто экономия — это наша общая ответственность перед страной», — резюмировал директор «Саратовархпроекта», член Союза архитекторов России.

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Видеоинтервью: https://vkvideo.ru/video-151259076_456239182?list=ln-9bMirRsdmP1fS0zPG6