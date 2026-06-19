Речное такси в Саратовской области: новый маршрут до Сабуровки

Фото: Правительство Саратовской области

С 20 июня 2026 года в Саратовской области начнется работа нового речного такси, которое будет курсировать между набережной Саратова и селом Сабуровка, где расположен международный аэропорт «Гагарин». Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Проект станет важным дополнением к существующим скоростным перевозкам по Волге.

Протяженность маршрута составит около 28 километров. Время в пути: 40-45 минут. По маршруту будут курсировать два высокоскоростных катера «Марлин 830А Taxi», каждый из которых сможет перевозить до 10 пассажиров. Каждый катер будет совершать до пяти круговых рейсов в сутки, расписание будет синхронизировано с авиарейсами в аэропорту.

Речное такси — это новый вид пассажирского транспорта для региона, который возрождается спустя 30 лет благодаря поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. В прошлом году уже были запущены скоростные перевозки на «Валдаях» по маршруту Саратов - Воскресенское - Маркс - Вольск - Балаково. В этом году планируется изготовить еще три таких судна.

Губернатор отметил, что перед профильным министерством стоит задача провести подготовительные работы, включая русловую съемку и, при необходимости, дноуглубление, а также организацию причального сооружения. Стоимость билетов на речное такси будет сопоставима с ценами на другие виды транспорта, что сделает его доступным для широкой аудитории.