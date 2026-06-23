«Фабрика чудес» откроется в Саратове: как рождаются любимые мультфильмы

Фото: Рената Белялова

В честь 90-летия легендарной киностудии «Союзмультфильм» по всей России путешествует интерактивная выставка «Фабрика чудес». Этот масштабный проект позволяет посетителям заглянуть за кулисы анимации и пройти весь путь создания мультфильма — от первого карандашного наброска до ожившей на экране истории. После старта на ВДНХ 15 июня в Москве, с 22 июня экспозиция отправилась в тур по городам страны, и Саратов станет одной из её остановок.

Выставка представляет собой иммерсивное пространство, стилизованное под производственные цеха киностудии. Посетители смогут не просто смотреть на экспонаты, но и взаимодействовать с ними: трогать, запускать и исследовать. Экспозиция знакомит с основными техниками анимации. Зрители увидят, как начинался жанр рисованной анимации, как статичные куклы и декорации оживают в кадре. Им откроются современные технологии создания мультвселенных.

Путешествие по выставке сопровождает аудиогид, который в увлекательной форме рассказывает о каждом этапе производства. В рамках проекта также запланированы ежедневные показы мультфильмов, мастер-классы по выходным и встречи с любимыми героями.

«Нам девяносто, но чувствуем мы себя на девять!» — девиз нашего юбилейного года. Мы решили подарить своим зрителям выставку, которая будет одинаково интересна и взрослым, и детям и познакомит с магией создания анимации. Мы хотим, чтобы гости почувствовали себя частью этого творческого процесса, смогли заглянуть за кулисы и увидеть, как рождается чудо — наши мультфильмы», — поделилась председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Вход на выставку бесплатный.

Продолжительность: 20–30 минут.

Возрастные ограничения: 0+. Это идеальное семейное мероприятие.

Для посещения требуется предварительная запись на официальном сайте проекта — souzmult90.ru.

Саратов включён в маршрут юбилейного тура, который также охватит Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. В каждом городе проект станет частью большого праздника с показами любимых мультфильмов и тематическими активностями.

Генеральный партнер выставки — Сбер, официальный партнер — Группа компаний «Дело».