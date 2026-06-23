Принимаем эстафету инклюзивного проекта

Фото: БалАЭС

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С 1 по 6 июля в г.Балаково и г.Саратове седьмой год при поддержке Балаковской АЭС реализуется инклюзивный проект концерна «Росэнергоатом» «Паруса Духа в атомных городах»!

В 2026 году проект отмечает 9-летие. Его история началась в Калининградской области при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом». Сегодня «Паруса Духа» объединяют 7 российских атомных городов и тысячи участников по всей стране.

Проект раскрывает скрытые возможности, учит ценить жизнь и помогает стать лучше. Здесь незрячие на равных общаются с глухими, здоровые с инвалидами. Таким образом

Росатом развивает инклюзивную культуру! Ежегодно Проект «Паруса Духа» доказывает: для общения, творчества и ярких впечатлений нет никаких границ!

Программа в г.Саратове

Парусная экспедиция «Волжские Паруса Добра», 01.07.2026

17.00 – 18.00 – сбор участников экспедиции в г.Саратове (набережная в районе Затона), знакомство с членами команды, распределение по экипажам

18.00 – старт парусной экспедиции (Зеленый остров, г.Саратов)

Программа в г.Балаково

Инклюзивный фестиваль «Волжские Паруса Добра», 04.07.2026

13.00 – открытие, выступления почетных гостей

13.30 – 14.30 – парад яхт, встреча участников парусной экспедиции с инклюзивными экипажами, мастер – класс от Атомят

13.30 – 19.00 – презентации проектов по инклюзии и реабилитации от специалистов из Калининграда, творческие, спортивные, и инклюзивные мастер-классы, конкурсы и активности, награждения, выступления творческих коллективов и специальных гостей

19.00 – 20.00 – выступление группы «Диско Дяди» (г.Калининград)

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