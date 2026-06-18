Анна Кузнецова: «Опыт центра «Семья» должен стать частью федеральных проектов»

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Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова и депутат Саратовской областной Думы Антонина Галяшкина посетили Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья», чтобы ознакомиться с его деятельностью.

Центр оказывает комплексную поддержку, предоставляя психологическую, социальную и педагогическую помощь. Одной из самых востребованных услуг является «социальная няня», позволяющая молодым, студенческим и многодетным семьям, а также опекунам и одиноким родителям оставить детей от года до трёх лет под присмотром.

В ходе визита гости познакомились с гордостью центра — ансамблем современного танца «Талисман». В коллективе, руководимом Натальей Гайдаманчук, занимаются дети с особенностями развития. Руководитель отметила, что танцы помогают детям стать увереннее в себе. Ребята радушно встретили делегацию и подарили танец «Русь».

Депутаты также приняли участие в психологическом тренинге для подростков, где с помощью рисунка дерева анализировались ценности семьи. Дети выразили желание иметь постоянное помещение для занятий, и Анна Кузнецова пообещала оказать содействие в его оснащении.

Далее делегация посетила парикмахерскую лабораторию «Школа Эконом», где мамы и подростки осваивают профессию. Руководитель лаборатории Сергей Борисович подчеркнул удобство сочетания этой услуги с «социальной няней», что позволяет родителям учиться, пока их дети находятся в центре. Анна Кузнецова, отметив важность этого навыка для любой семьи, поддержала проект.

Экскурсия продолжилась в «Семейной мастерской», где в «Арт-студии» обучают рукоделию и мыловарению, что для многих становится источником дополнительного дохода. Также здесь работает студия рисования для детей с особенностями развития.

Визит завершился в клубе «Эффективный родитель», где мамы делились опытом на тему семейных традиций. Анна Кузнецова поделилась своими семейными правилами.

По итогам визита Анна Кузнецова высоко оценила работу центра, отметив профессионализм сотрудников, теплоту атмосферы и уникальность методик. Она подчеркнула, что успешные практики центра должны быть масштабированы и включены в федеральные проекты.