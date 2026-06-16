Команда, которой я горжусь!

В любой деятельности важно, чтобы рядом с руководителем была команда профессионалов, которая поможет осуществить все цели и вывести совместный проект на новый уровень.

В далеком 2013 году в Энгельсе несколько докторов под руководством врача-онколога, врача ультразвуковой диагностики Ларисы Ким приняли решение основать медицинский центр «Арктика».

Первоочередной задачей медцентра была помощь пациентам, больным раком. В клинике жители города получали консультации оперативно, без очередей.

Шли годы, «Арктика» росла и развивалась. Благодаря слаженной работе команды, был значительно расширен спектр оказываемых медицинских услуг. Сегодня в медцентре работают не только врачи-онкологи, но и специалисты разных профилей, а также центр хирургии с дневным стационаром, проводятся лабораторные исследования.

Директор МЦ «Арктика» Лариса Ким

Врачи медицинского центра «Арктика» постоянно повышают свою квалификацию. Директор Лариса Ким установила эксклюзивные партнерские отношения с лучшими клиниками Южной Кореи и Турции, где можно почерпнуть бесценный опыт в лечении пациентов, а при необходимости направить жителей Саратовской области лечиться за рубеж.

Команда медицинского центра «Арктика» не замыкается в стенах учреждения, а активно участвует в социальной жизни Энгельсского района. В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» доктора на постоянной основе выезжают не только на городские предприятия, в учреждения образования и культуры, но и в отдаленные населенные пункты района.

В наш век технологий, когда мы все работаем практически без выходных и отпусков, немаловажное значение имеет возможность найти свободную минутку остановиться и подумать о своем здоровье и здоровье своей семьи. Старшее поколение, наверное, еще помнит о том, как проводилась огромная санитарно-просветительная работа и профилактические беседы с населением в нашей стране. Сейчас стало очень модно в момент, когда появляются проблемы со здоровьем, идти не к доктору, а почитать информацию в Интернете, где ее очень много и на разный вкус. Но гораздо продуктивнее взять на вооружение эти знания у людей, которые для этого работают годами.

Миссией врачей «Арктики» является донесение до людей понимания необходимости мер профилактики, потому что болезнь проще предупредить, чем лечить. Это дает свои плоды: география охвата профмероприятиями растет из года в год.

Коллектив медцентра участвует и в социальных проектах: поддерживает семьи участников СВО и многодетные семьи, отправляет на передовую медикаменты для воинов. Участникам СВО оказывается необходимая психологическая помощь. Не остаются без внимания и дети-сироты, которым собираются подарки к праздникам.

Врачи «Арктики» идут в ногу со временем. С мая текущего года начал работать сервис «Телемедицина», позволяющий проводить консультации онлайн, поэтому пациентам необязательно приезжать в медицинский центр на повторную консультацию. Услуги специалистов стали еще доступнее.

«Я всегда хожу на работу с удовольствием, потому что знаю, что у меня сильная команда, которой все по плечу! Мы решаем задачи любой сложности и не останавливаемся на достигнутом. Только вперед!» - поделилась мнением о коллективе директор МЦ «Арктика» Лариса Ким.

В настоящее время медицинская помощь в «Арктике» оказывается по следующим профилям: онкология, гинекология, урология, дерматовенерология, косметология, гастроэнтерология, терапия, хирургия, УЗИ, кардиология, неврология, эндокринология, психология, офтальмология, оториноларингология.

Девизом медцентра является фраза: «Ваше здоровье - наша забота!». Здесь всегда окажут помощь и помогут победить любое заболевание.

Берегите себя и будьте здоровы!

директор МЦ «Арктика» Лариса Ким