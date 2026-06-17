Любовь к малой Родине стала живой традицией

Фото: Минкультуры Саратовской области

В настоящее время культура Саратовской области находит свое объединение в рамках регионального форума, обозначенного как «Малая Родина — большая любовь».

Это значимое мероприятие призвано служить пространством для осмысления и сохранения уникальных традиций, формирования крепких патриотических чувств и укрепления связи с родным краем. Здесь прошлое, сохраняемое в памяти, встречается с прогрессивными идеями будущего, а опыт старших поколений становится стимулом для молодежи, побуждая к созидательной деятельности и искренней привязанности к своей малой родине.

Основные площадки для пленарных и секционных заседаний определены как Саратовская областная универсальная научная библиотека и Саратовский областной Дом работников искусств.

Тем не менее, охват форума не ограничится столицей региона: тематические мероприятия будут также организованы в разнообразных муниципальных образованиях области.

В рамках основной части форума запланированы выступления представителей региональных властей, а также известных краеведов и историков. К обсуждениям присоединятся участники из районных центров, деятели искусства, преподаватели, библиотекари, исследователи местной истории, дизайнеры, IT-специалисты, а также молодежь и активные граждане различных возрастов. Трансляция мероприятия будет доступна в интернете.

Культура представляет собой живой организм, где переплетаются связи поколений, ценности и быт. Форум «Малая Родина — большая любовь» ставит своей задачей объединить хранителей традиций предков с теми, кто обогащает их новыми, творческими подходами. Совместными усилиями мы сможем не только сохранить ценное культурное наследие, но и разработать инновационные формы общественного взаимодействия, которые станут основой для духовного роста будущих поколений, а также послужат стимулом для развития туризма и малого бизнеса в наших населенных пунктах.