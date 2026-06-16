Детский отдых с VR-развлечениями

Фото: Минкультуры Саратовской области

Культурные учреждения Саратова продолжают активно работать, предоставляя детям новые летние площадки. Уже две недели успешно функционируют оздоровительные лагеря на базе культурных и образовательных центров города. Цель этой инициативы — обеспечить юным жителям увлекательный, безопасный и развивающий досуг во время школьных каникул.

Каждый день программы наполнен разнообразными мероприятиями. Для ребят организованы игровые сессии, викторины, познавательные программы с применением VR-технологий, а также тематические показы фильмов и мультфильмов. Ежедневные короткие экскурсии по городу, посещения театров, библиотек, парков и музеев дарят детям яркие эмоции и расширяют их представления об окружающем мире.

"Семьи проявляют огромный интерес, а дети активно участвуют в жизни этих летних площадок, — поделилась министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. — Наша первоочередная задача — создать максимально безопасные и разносторонние условия для отдыха, где будут гармонично сочетаться физическая активность, творческое обучение и новейшие культурные и образовательные технологии. Министерство продолжит оказывать поддержку учреждениям культуры, чтобы летние программы оставались доступными и приносили максимальную пользу всем детям в регионе".

Сотрудники культурных учреждений отмечают высокий интерес к этим площадкам и постоянный рост числа посетителей. Организаторы не останавливаются на достигнутом и продолжают развивать программы, добавляя новые формы досуга, чтобы летний отдых для саратовских детей стал еще более интересным и обогащающим.