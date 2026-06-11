Инфраструктура для комфортной жизни

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

В Саратовской области продолжается строительство и ремонт дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Первый объект успешно сдан!

На уходящей неделе полностью сдан первый объект в рамках нацпроекта. Речь идет об автодороге «Тепляковка – Малые Озерки – Старые Бурасы» в Базарно-Карабулакском районе, чья общая протяженность составляет 15 километров. Данный участок входит в одну из транспортных артерий, соединяющих населенные пункты Базарный Карабулак и Новые Бурасы.

Сотрудники областного министерства дорожного хозяйства посетили завершенный объект, где пообщались с местными жителями села Старые Бурасы. Они подтвердили, что новая дорога значительно упрощает поездки в районный центр, где сосредоточены важные социально значимые учреждения.

«Теперь мы можем самостоятельно обращаться за медицинской помощью, а детей отвозить на осмотры стало намного легче. Я работаю в библиотечном филиале, и мне часто приходится посещать центральную библиотеку в Базарном Карабулаке для повышения квалификации, семинаров и решения рабочих вопросов», — поделилась библиотекарь Тамара Царева. — «Раньше дорога занимала около 40 минут, а теперь это вдвое быстрее».

На автодороге «Тепляковка – Малые Озерки – Старые Бурасы» было осуществлено устройство слоя из асфальтобетонных смесей, выравнивающего и верхнего слоев покрытия, а также нанесена разметка, установлены дорожные знаки и оборудован остановочный павильон.

Жители села Старые Бурасы также отметили, что часто совершают поездки в соседний Новобурасский район. К примеру, ранее они возили детей на занятия танцевальной студии в поселок Новые Бурасы.

В настоящее время в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в данных районах продолжаются работы на еще трех дорожных объектах. Они являются частью маршрута «Новые Бурасы – Базарный Карабулак» и охватывают около 10 километров.

К примеру, автоподъезд к селу Старые Бурасы в Базарно-Карабулакском районе готов на 98%. Осталось выполнить установку барьерных ограждений, сигнальных столбиков и нанести разметку.

На автоподъезде к селу Старые Бурасы в Новобурасском районе и дороге «Новые Бурасы – ст. Бурасы – Динамовский» уже выполнены работы по укладке нижнего слоя асфальтобетона и выравнивающего слоя. Подрядчику предстоит завершить укладку верхнего слоя, благоустроить обочины, нанести дорожную разметку и установить знаки. Готовность этих участков превышает 65%.

Перелюб-Иваниха-Самара – начало нового пути

В районе Перелюба началась реконструкция трассы, ведущей в Самарскую область. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», в этом году планируется полностью отремонтировать дорожное полотно на участке «Перелюб – Иваниха», протяженностью 12,6 километров.

Ранее представители областного министерства дорожного хозяйства провели встречу с жителями села Иваниха, где обсуждались детали предстоящих работ. Директор местной школы, Наталья Тимраляева, подчеркнула важность этой дороги для школьного сообщения. Ежедневно по ней доставляют 18 учеников из села Марьевка в школу села Иваниха, а также учащиеся используют маршрут для поездок на ОГЭ и ЕГЭ в районный центр – село Перелюб.

Данная дорога является ключевой транспортной артерией, связывающей населенные пункты с районным центром и обеспечивающей выход на территорию Самарской области.

Ремонт будет осуществлен с применением технологии холодной регенерации. Этот метод включает переработку существующего асфальтобетонного покрытия с добавлением новых материалов, таких как щебень и цемент. Полученный прочный слой асфальтогранулобетона затем покроют двумя слоями нового асфальта.

Кроме того, в Перелюбском районе стартовали работы по обновлению объездной дороги вокруг села Перелюб. Ее длина составляет 2,7 километра, и она является частью маршрута, ведущего в соседний Озинский район.