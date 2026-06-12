Песня, память и любовь к Родине

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Село Колокольцовка — небольшая точка на карте Калининского района, но именно здесь уже третий год подряд проходит событие, которое собирает множество творческих коллективов, сотни зрителей и всех тех, кому близки любовь к Родине, уважение к истории и память о подвиге предков.

6 июня на главной сцене села состоялся III фестиваль патриотической песни «Край родной, навек любимый».

В этом году Колокольцовка отмечает 226-летие. За свою историю село пережило многое, но сумело сохранить главное: трудолюбивых людей, уважение к традициям и любовь к родной земле. Сегодня Колокольцовка по праву считается одним из самых самобытных сёл района.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Сельчане не забывает свою историю и бережно хранят память о прошлом.

Осенью рядом с центральной площадью Колокольцовки появился ещё один объект, ставший настоящей гордостью жителей, — музей русского быта «Вишнёвый сад». В нём бережно собраны предметы крестьянского быта, старинные вещи и свидетельства жизни русской деревни, которые позволяют молодому поколению прикоснуться к истории своих предков. Большинство экспонатов музея передали сами жители. Каждая вещь здесь имеет свою судьбу и напоминает о жизни нескольких поколений сельчан.

Особое место в жизни села занимает ООО «Кольцовское» – одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий района и области. Уже многие годы хозяйство остаётся примером успешного сочетания современных технологий и верности традициям. Здесь трудится уже третье поколение семьи Галаниных — отец, дочь и внук. Именно директор предприятия Любовь Александровна Галанина стала идейным вдохновителем фестиваля патриотической песни. Благодаря её инициативе и поддержке праздник живёт и развивается, собирая всё больше участников и гостей.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

«На сегодняшний день патриотизм — это очень важная и актуальная тема. Мы приглашаем всех желающих принять участие в фестивале. Самое главное — петь о Родине, о нашей земле, о нашем труде и о подвигах наших соотечественников», — отметила Любовь Александровна Галанина.

Фестиваль был посвящён 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году единства народов России и поддержке участников специальной военной операции. Эти темы красной нитью проходили через всю концертную программу.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Среди почётных гостей праздника были депутат Саратовской областной Думы Мария Усова, председатель Саратовской областной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса Светлана Ундрова, участник специальной военной операции Дмитрий Ширякин, руководители сельскохозяйственных предприятий района, представители органов власти и средств массовой информации.

«Приезжая в Колокольцовку не перестаю удивляться такой силе любви к своей стране и малой родине. Третий год подряд в Колокольцовке проходит фестиваль патриотической песни! Целое событие для района, съезжаются все соседи, все жители заранее приходят, чтобы занять лучшие места перед сценой! Важно поддержать своих, послушать гостей и конечно же сфотографироваться на память с московской «звездой» - в этом году Любовь Александровна пригласила на фестиваль Сергея Любавина. Будет жить село - будет развиваться и наша страна!» — отметила Мария Усова.

Праздник открыл духовой оркестр филиала Саратовского областного колледжа искусств города Балашова под руководством Александра Павлова. Его выступление сразу задало торжественный тон всему мероприятию.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В течение нескольких часов со сцены звучали песни о России, родном крае, героизме защитников Отечества и красоте русской земли. Зрители тепло встречали вокальную группу «Девчата» Колокольцовского СДК с песней «Мы народы России», ансамбль народной песни «Колосок» Саратовского государственного Вавиловского университета, исполнивший композицию «Златая Русь», танцевальную группу «Вдохновение» с номером «Моя Россия», ансамбль «Зарянка» Озёрского СДК, вокальную группу «Ивушки», народный хор «Соловушка», ансамбль«Падовские напевы», коллективы из Балашовского района, Волгоградской области и многих других уголков Саратовской земли.

Особенно трогательно прозвучали песни военной тематики — «От героев былых времён», «На безымянной высоте», «Десятый наш десантный батальон», «Война», «Русское небо», «Защитники Отечества». Многие зрители слушали их с замиранием дыхания.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Ярким украшением фестиваля стали танцевальные номера. Бурными аплодисментами зрители встречали выступление коллектива «ЭскаСтайл» с композицией «Победный май» и танцевальной группы «Арт» Ахтубинского СДК, представившей номер «Матушка Земля».

Но настоящим сюрпризом и большим подарком для жителей стал приезд известного певца, композитора, одиннадцатикратного лауреата премии «Шансон года» Сергея Любавина.

Артиста встретили особенно тепло. С первых минут своего выступления он сумел установить живой контакт со зрителями. Перед исполнением одной из известных своих песен «Невеста» Любавин поинтересовался, есть ли среди гостей фестиваля невесты. Вопрос вызвал оживление в зрительном зале, а сама песня стала одним из самых ярких моментов вечера. Под знакомые мелодии зрители подпевали, танцевали и не скрывали эмоций.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

На протяжении всего праздника в Колокольцовкецарила атмосфера доброты, единства и искренней любви к своей стране. Здесь вспоминали героев прошлого и говорили о тех, кто сегодня защищает интересы России, благодарили ветеранов, тружеников села, педагогов и всех, кто своим трудом делает родную землю лучше.

В парке вдоль тропинок, ведущих к сцене, была обустроена площадка «Народы России», рассказывающая о культуре и традициях народов нашей многонациональной страны. Дети в национальных костюмах представляли разные регионы России, знакомили гостей с обычаями и предметами быта. Эта площадка стала своеобразным символом Года единства народов России и ещё раз напомнила о том, насколько богата и разнообразна культура нашей страны.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Завершился фестиваль общей песней «Песня остаётся с человеком».

Для Колокольцовки фестиваль «Край родной, навек любимый» давно стал не просто концертом. Это праздник души, праздник памяти и любви к Родине, который объединяет поколения и напоминает о том, что сила России начинается с любви к своей малой родине.