Эффективная координация: «Защитники Отечества» и общественность объединяют усилия

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В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» состоялось заседание межведомственной комиссии, посвященное вопросам поддержки ветеранов и их близких. Встреча прошла под председательством заместителя Председателя Правительства области Сергея Егорова. Ключевым вопросом повестки стало выстраивание системного диалога между государственными структурами и некоммерческим сектором.

Масштаб партнерства

Как сообщил руководитель филиала Денис Белоусов, за время работы фонд сформировал широкую сеть партнерских связей, заключив более ста соглашений о сотрудничестве. Почти треть из них — 29 договоров — подписаны именно с общественными объединениями. В числе стратегических партнеров значатся региональное отделение Народного фронта, «Ассоциация ветеранов СВО», «Боевое братство», «Офицеры России», а также благотворительные фонды и молодежные организации, включая «Движение Первых».

Направления совместной работы

Сотрудничество охватывает широкий спектр задач — от адресной гуманитарной помощи до реализации долгосрочных социальных проектов. Совместными усилиями проводятся:

Правовая и психологическая поддержка: квалифицированная помощь в решении юридических тонкостей и реабилитация.

Социальная адаптация: организация санаторно-курортного лечения, обучения пользованию техническими средствами реабилитации и содействие в трудоустройстве.

Воспитательная работа: проведение «Уроков мужества», военно-патриотических выставок и акций по увековечиванию памяти героев.

Оздоровление: продвижение программ здорового образа жизни среди ветеранов.

Курс на открытость

Подводя итоги встречи, руководство филиала подчеркнуло, что фонд готов стать единым центром притяжения для всех гражданских инициатив.

«Филиал фонда открыт для сотрудничества с общественными организациями, разделяющими наши ценности. Наша общая цель — обеспечить всестороннюю поддержку каждому ветерану и каждой семье погибшего героя», — резюмировал Денис Белоусов.