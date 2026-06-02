От оперы-комикса до кубинского джаза

Фото: Саратовский академический театр оперы и балета

Неделя на XXXIX Собиновском музыкальном фестивале стала незабываемым праздником высокого искусства.

Воронеж, виват!

В третий вечер Собиновского музыкального фестиваля на Новой сцене Академоперы выступил Воронежский театр оперы и балета. Приезд гостей из соседней области был заявлен гастролями, и два спектакля, показанных в двух действиях, создали ощущение полноценного театрального турне.

Балет «Барышня и хулиган» Дмитрия Шостаковича по мотивам немого кино и смотрелся кинематографично. История любви, короткая и пронзительная, вызвала восхищение мастерством воронежской балетной труппы.

Апогея оно достигло в «Фокин-Гала», концерте, посвященном творческому наследию выдающегося танцовщика и хореографа XX столетия Михаила Фокина.

В программе «Фокин-гала» представлены ярчайшие сцены из покоривших мир спектаклей «Русских сезонов» Сергея Дягилева. «Шехеразаду» на музыку Н. Римского-Корсакова, «Видение Розы» на музыку К. Вебера, «Жар-птицу» И. Стравинского, «Египетские ночи» А. Аренского саратовскому зрителю представлял... Сергей Дягилев, заблудившийся во временных порталах.

Фотографически похожий на всемирно знаменитого антрепренера актер словно на машине времени перенес в золотой век русского балета. От «Половецких плясок» А. Бородина захватывало дух. И было абсолютно понятно, почему Воронежский театр оперы и балета входит в топ-10 музыкальных театров России.

Слава и трагедия императора

Саратовский академический театр оперы и балета включил оперу «Петр Первый» Андрея Петрова. "В них я попытался в монументальной форме выразить свои чувства гражданина великой державы с великой историей", - делился впечатлениями о замысле и работе над оперой композитор.

Фото: Саратовский академический театр оперы и балета

Основу сценографии постановки составила голова Петра, полностью скопированная с памятника «"Медный всадник».и подобие инокостаса по бокам сцены. На них появляется Анастасия (прообраз Богоматери), чтобы молитвой защитить Петра с младых его лет, когда он играет в солдатики, до императора, под началом которого находится сильнейшее войско. На эти же возвышения поднимаются сам царь, Александр Меншиков в моменты судьбоносных для государства решений. Голова же из четырех сегментов - в "паутине" железных арматур, символизирующих рой мыслей, противоречивых начал, раздирающих императора, и в то же время непоколебимую силу воли, жесткость в принятии решений. Самобытность и мастерство труппы Саратовского оперного позволили режиссеру Павлу Сорокину создать грандиозное монументальное полотно. Петр Первый в исполнении Алексея Смирнова предстает противоречивой фигурой. В нем борются обычный человек с пониманием жестокости своих поступков, и властность уверенного в великом будущем России правителя. Саратовский зритель овациями провожал Ольгу Дё, бывшую солистку Академоперы, ныне солистку Московского Музыкального театра «Амадей». Любимица публики создала очень притягательный образ будущей императрицы с ее глубоким, будоражащим меццо-сопрано. Невероятные эмоции и чувства переполняют во время финала, когда Петр маленький и взрослый, состоявшийся, стоят перед картой России. Торжественность звучащей музыки подчеркивает исключительность человека, появившегося на свет с предназначением творить историю.

«Укрощение строптивой»

Еще одним спектаклем из репертуара Саратовского театра оперы и балета, включенным в фестивальную афишу, стала комическая опера Виссариона Шебалина «Укрощение строптивой».

Режиссер Павел Сорокин за основу сценографии взял гигантскую книгу сочинений Шекспира с портретом автора на обложке. Произведение исполнено в жанре комикса.

Великий драматург нам лукаво подмигивает, обещая что-то абсолютно необычное. Книга раскрывается, ее страницы на глазах зрителя превращаются в стены дома купца Баптисты Минолы, и вихрь страстей кружит зрителю голову с первых же секунд. В масках Шекспира стремительно врываются на сцену и обитатели итальянского городка.

Классика в спектакле очень гармонично и с тонким вкусом переплетается с элементами молодежной субкультуры, только подчеркивая вневременность произведений Уильяма Шекспира. Версия «Укрощения строптивой» пришлась по вкусу и театралу со стажем, и подростку.

Актерский ансамбль, занятый в постановке, ярок и слажен. Отдельным действующим лицом спектакля по праву можно назвать оркестр театра. Красивая музыка Шабалина в его виртуозном исполнении чутко и филигранно передает характеры героев и сообщает постановке нужное настроение.

«В джазовом настроении»

Все же джаз - это нечто особенное. Искусство, зовущее к свободе выражения и по-особому остро позволяющее ощутить яркий вкус жизни здесь и сейчас. Концерт «В джазовом настроении» певицы Юлианы Рогачевой и инструментального квартета Алексея Чернакова стал большим праздником. Настоящий драйв от мелодий кубинского джаза, грусть «джазовой баллады Эди Рознера «Не знаю тебя», пронзительная нежность песен Майи Кристалинской из «Дворового цикла» композитора Аркадия Островского на стихи поэта Льва Ошанина, пленительная радость авторской песни Юлианы Рогачевой «Первый миг весны», - вечер подарил целый каскад эмоций.

Фото: Саратовский академический театр оперы и балета

XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль продолжается. Саратовцев ожидает два вечер Конкурса Конкурсов вокалистов. Завершится музыкальный праздник Гала-концертом.

Сегодня же на Новой сцене театра состоится опера «Повесть о настоящем человеке» Сергея Прокофьева.