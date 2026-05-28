В Саратове открылся XII Международный фестиваль циркового искусства «Принцесса цирка»

В Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных дан старт XII Международному фестивалю циркового искусства «Принцесса цирка». Свыше ста артисток из 17 стран мира, включая Россию, Эфиопию, Казахстан, Германию и Беларусь, будут демонстрировать свои таланты в период с 28 по 31 мая.

Самые лучшие

Генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков начал пресс-конференцию в честь фестиваля циркового искусства «Принцесса цирка». На манеже перед СМИ собрались также генеральный директор Большого Московского цирка, Народный артист России Эдгард Запашный, директор Саратовского цирка Татьяна Гаранина, Заслуженный артист России, Грузии и Республики Крым Гия Эрадзе («Королевский цирк Гии Эрадзе») и главный режиссер ФКП «Росгосцирк» Елена Петрикова, а также иностранные представители.

«Сюда, в Саратов, приехали самые лучшие, самые сильные представительницы циркового искусства из разных стран. И, конечно, мы подготовили для вас, как всегда, массу сюрпризов!» - сообщила Елена Петрикова.

Программа предстоящего фестиваля обещает быть рекордно масштабной и разнообразной. На саратовском манеже выступят виртуозные эквилибристы из Молдовы, артистка воздушного кольца из Перу, гимнастка на воздушной мачте из Японии, мастера воздушной сетки из Бразилии и уникальный ансамбль художественной гимнастики из Эфиопии.

Королевский цирк

Россию представят лучшие национальные исполнительницы. Особое внимание будет уделено номерам продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе», сочетающим цирковое искусство, балет и современную хореографию, а также премьерным постановкам, созданными специально для этого события.

«Я безумно рад, что уже 12-й фестиваль проходит в стенах этого легендарного исторического цирка, первого каменного цирка в нашей стране, именно в городе Саратове. На самом деле, это замечательное событие! Это событие международного класса. Этот фестиваль несёт статус собой международного фестиваля», - сказал Гия Эрадзе.

Почетным гостем фестиваля станет заслуженный артист России Юлиан. Он порадовал журналистов на пресс-конференции исполнением композицией «Русский вальс». Его исполнение станет частью зрелищного вокально-циркового номера с элементами иллюзии и балетными вставками.

Традиционно ведущим мероприятия станет Народный артист России Эдгард Запашный.

Текст: Мария Франко