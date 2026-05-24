22 мая 2026 года на живописных склонах горнолыжного курорта «Хвалынь» в Саратовской области с успехом прошло закрытие XIII спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада 2026». Мероприятие, проходившее под эгидой полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова, собрало беспрецедентное количество участников.

В этом году «Туриада» установила рекорд по числу гостей: более 700 человек из 14 регионов ПФО, а также делегации из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Впервые в лагере приняли участие команды из дружественных стран – Беларуси, Кыргызстана и Туркменистана, что подчеркнуло растущее международное значение проекта.

Праздник спорта и туризма на Меловых горах

Церемонию закрытия украсили своим присутствием заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ключевыми событиями завершающего дня стали захватывающие командные эстафеты. В «Кубке регионов» золотые медали завоевала команда Самарской области, серебро досталось представителям Марий Эл, а бронзу – спортсменам из Удмуртской Республики. В «Кубке Дружбы», где соревновались зарубежные гости, первое место заняла сборная России, второе – Беларусь, а третье по праву разделили Туркменистан, Беларусь и Россия.

Олег Машковцев высоко оценил вклад всех делегаций в развитие молодежных спортивных и туристских инициатив, отметив, что «спорт и туризм служат мощным инструментом для объединения молодежи, закалки характера и формирования настоящей командной культуры».

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул значимость «Туриады» для развития молодежи и регионов. Он отметил, что лагерь предоставляет уникальные площадки для спортсменов и творчески одаренных молодых людей, способствуя укреплению межрегиональных и международных связей, а также взаимопонимания и уважения. Участники получили возможность не только соревноваться, но и глубже познакомиться с историческим и культурным наследием России.

«Туриада 2026» не ограничилась спортивными достижениями. Программа включала конкурсы, развивающие нравственные качества, творческие и практические навыки молодежи, в том числе на туристическую тематику, и фестиваль бардовской песни «Музыка сердец».

В общем зачете «Познавательный туризм» лидировала Республика Марий Эл, за ней следовали Башкортостан и Пензенская область. В первенстве ПФО по спортивному туризму и в общем зачете XIII «Туриады 2026» также лучшей стала команда Республики Марий Эл, опередив Удмуртскую Республику и Пензенскую область.

Особое внимание было уделено конкурсу грантов на лучшую разработку межрегионального туристского маршрута. Победителем стала команда Пензенской области, получившая 450 000 рублей на реализацию своего проекта.

Все призеры и победители были удостоены памятных наград, грамот, медалей и ценных подарков. Организаторы выразили искреннюю признательность всем участникам и партнерам за активную работу и создание неповторимой атмосферы лагеря.