Игорь Коняев, режиссер: «Живи Островский сегодня, разбогател бы на соцсетях»

Режиссер: Игорь Коняев

16 и 17 сентября Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова откроет очередной, 221-ый, сезон. По традиции, это будет премьера. Спектакль по пьесе Александр Островского ставит большой друг Академдрамы, один из самых популярных у саратовской публики постановщиков – режиссер из Санкт-Петербурга Игорь Коняев.

«Женитьба Фигаро», «Завтрак у предводителя», «Человек из Подольска», «Что делать?» - работы Коняева отличает визуальная сочность, ошеломляющая динамичность и сконцентрированность действия, светлое настроение. Все эти составляющие в итоге являют невидимые миру слезы. На этот раз Игорь Григорьевич выбрал для постановки не знаковую, а малоизвестную пьесу великого драматурга, которую Островский написал в соавторстве с Петром Невежиным. «Блажь» — комедия о том, как чувства, а также страх потерять свое только что обретенное счастье часто преобладают над здравым смыслом. В спектакле заняты Эльвира Данилина, Дарья Ревина, Любовь Воробьева, Екатерина Ледяева, Андрей Степанов, Александр Островной, Александр Каспаров, Светлана Москвина и Илья Ульяничев.

Своими мыслями накануне премьеры Игорь Коняев поделился с саратовскими журналистами.

«Блажь» и сатира Говоря о пьесе Блажь, постановщик подчеркнул, что эта комедия сатирическая, а сатиру зритель не жалует. Современный контекст очень подходит под это произведение, поскольку тема богатых людей, выставляющих свое богатство напоказ, сегодня очень актуальна, считает Коняев. Размышляя о гении Островского, режиссер назвал его одним из немногих в числе настоящих реформаторов русского театра, как Сумароков, Мейерхольд. Именно Александр Островский стоял у истоков одного из первых императорских театров.

Говоря об актерском составе саратовского спектакля «Блажь», Игорь Коняев сделал комплименты Заслуженной артистке России Эльвире Данилиной, которой предстоит воплотить образ Сарытовой, и Любови Воробьевой – актрисе досталась роль Бондыревой. «Эти девушки решат все проблемы», - улыбнулся Игорь Григорьевич. Коняев признался, что перед постановочной группой стоит задача сделать «Блажь» понятно и весело.

«Гроза» и школа вещи несовместные? В разговоре о наследии Александра Островского и присутствии его произведений в школьной программе Коняев поделился своим недоумением по поводу преподавания детям пьесы «Гроза». Режиссер убежден, что пьесу невозможно понять никому, тем более подросткам. Ведь в ее основу заложена мысль о том, что верующая христианка совершает самоубийство. Если не обращать внимание читателя на этот главный посыл, то пьеса не раскроется, считает Коняев.

Кроме этого, Игорь Григорьевич отметил, что если бы он ориентировался на задача ставить Островского на школьную аудиторию, то «Блажь» бы не выбрал. Также он поделился своим удивлением от признания слушателей его лекции «Художник театрального костюма» о том, что многие из них не были в театре. По словам Коняева, говорить о театре с людьми, которые не знают, что это такое, не имеет никакого смысла.

Островский и соцсети Режиссер ответил на вопрос корреспондентов о его присутствии в социальных сетях. Он признался, что заходит в аккаунты в рекламных целях. На их последовательное ведение, уточнил постановщик, нет времени из-за сильной занятости. Вместе с тем Игорь Григорьевич предположил, что Островский озолотился бы, живи в наше время. Мастер лихо закрутить сюжет, Александр Николаевич много интересно бы нашел на просторах соцсетей.