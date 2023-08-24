Что такое ВИЧ и СПИД? Разговор с подростком

Без адекватного лечения ВИЧ-инфекция переходит в стадию СПИДа – синдром приобретенного иммунного дефицита Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека. Попадая в организм, ВИЧ поражает клетки иммунной системы, которые быстро истощаются и погибают под влиянием вируса. Без адекватного лечения ВИЧ-инфекция переходит в стадию СПИДа – синдром приобретенного иммунного дефицита.

В настоящее время ВИЧ-инфекции остается серьезной угрозой здоровью каждого человека.

В период полового созревания у подростков становится реальным риск инфицирования ВИЧ – инфекцией, так как самый распространенный путь инфицирования половой. Даже однократный половой контакт может привести не только к нежелательной беременности, но и к заражению ВИЧ – инфекцией.

Некоторые взрослые до сих пор верят, что проблема СПИДа касается только представителей неких «групп риска» и совершенно не имеет никакого отношения к их детям.

Первыми, кто расскажет ребенку о взрослении и заболеваниях, передающихся половым путем, в том числе и ВИЧ-инфекции должны стать родители. Именно родители способны защитить детей от заблуждений и неправильной информации, привить те ценности, которые помогут им сохранить свое здоровье. Ребенку в доступной форме нужно рассказать о путях заражения ВИЧ и мерах по его предупреждению, а также об обстоятельствах, повышающих риск заражения, и при каких обстоятельствах ВИЧ-инфекция никогда не передается и каким образом вирус выявляется у человека.

Важно приучить ребенка регулярно сдавать анализ на ВИЧ, как вариант, показав на своем примере. До 15 лет ребенок не имеет права самостоятельно сдать тест на ВИЧ, с 15 лет человек может пройти обследование самостоятельно, но его результат в случае выявления ВИЧ – инфекции у несовершеннолетнего в возрасте до восемнадцати лет медицинской работник уведомляет об этом одного из родителей или законного представителя таких лиц.

Только знания о ВИЧ-инфекции и соблюдение мер предосторожности способны защитить человека от ВИЧ! Обучая ребенка безопасному поведению и основам сохранения репродуктивного здоровья, вы заботитесь о его будущем. Если по каким либо причинам Вы затрудняетесь вести такие откровенные беседы со своим ребенком, можно всегда обратиться к профессионалам, которые подскажут как это сделать.

Консультацию по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции можно получить по телефону горячей линии ГУЗ «Центр-СПИД» - 8 951 883 35 75.

Для проведения обследования на ВИЧ - инфекцию, в том числе анонимно, можно обратиться в ГУЗ «Центр-СПИД» (г. Саратов, ул. Мельничная, 69). Контактный телефон – 98 -28 -98.