Островок «Добрых взрослых» и счастливых детей

Праздник порадовал и детей, и взрослых

Какое желание посещает большинство из нас, когда мы испытываем жуткую усталость? Не ошибемся, если ответим: «Хочу на природу!» Представляете, насколько общение на свежем воздухе под ажурными кронами деревьев под шелест волжских волн важно для деток с особенностями развития? Фонд «Добрые взрослые» делает все возможное, чтобы его подопечные семьи ощущали себя в гармонии с миром, который распахнут им навстречу. Поэтому одним из главных методов в работе для руководства «Добрых взрослых» является организация отдыха на природе для ребят с ментальными расстройствами и их родителей.

Большим праздником на исходе лета для воспитанников Фонда стало участие в проекте «Островок добра». Два солнечных дня на реке Сазанка, на турбазе «Островок» в городе Энгельсе провели победители конкурса рисунков на тему «Мой «добрый взрослый», устроенного Фондом. Всего в празднике участвовали 19 семей, в которых детки одержали победу в этом живописном творческом состязании. Это были пир с изысканными яствами, горячие танцы, звонкие песни и релакс на речке: рыбалка, плавание и отдых в солярии.

Каждая семья проживала в уютном срубе со всеми удобствами. Но, по словам организаторов, необходимость в комфортных домиках в русском стиле была только для ночевки. Основное время ребятам было интересно провести вместе, в атмосфере дружбы, добра и единения с природой. Она радовала своими красотами семьи, приехавшие с «Добрыми взрослыми».

Обычным выездом на природу проект «Островок добра» не назовешь. Каждое мероприятие Фонда тщательно подготавливается группой неравнодушных людей, в числе которых находятся специалисты по коррекционной работе и волонтеры-мамы подопечных детей Фонда. Они светлые неравнодушные люди и профессионалы своего дела. Поэтому им не понаслышке известна польза природы для психического оздоровления каждого из нас. Казалось бы, научное слово «биофилия». А скрывается за ним врожденная склонность человека к связи с другими формами жизни, и, как утверждают психологи, пребывание на природе позволяет нам использовать эту связь, ощущая чувство принадлежности и взаимосвязанности.

Нахождение на природе позволяет нам сосредоточиться на настоящем моменте и оценить красоту окружающего нас мира. Это может помочь нам отпустить негативные мысли и эмоции и почувствовать себя более приземленными и сосредоточенными.

Доказано, что природа положительно влияет на когнитивные функции. Исследования показали, что времяпрепровождение на природе может улучшить внимание, память и творческие способности. Отчасти это может быть связано с тем, что природа дает ощущение новизны и неожиданности, что может стимулировать мозг и способствовать обучению и творчеству. Прибавьте к этому снижение уровня стресса как следствие нахождения на природе - польза и огромное значение сформированного Фондом двухдневного «Островка добра» станут еще более очевидными.

- Природная среда дает ощущение мира и спокойствия, что особенно полезно для тех, кто испытывает стресс и напряжение. Это свойственно нашим подопечным в силу их заболеваний, а также родителям, поставленным жизненными обстоятельствами в условия хронического стресса. Поэтому мне радостно, что удалось организовать для семей нашего фонда такой праздник. Он принес радость не только детям, но и их родителям. Было радостно видеть мам и пап, которые получили дозу психологической разгрузки, смогли дать себе немного отдохнуть и расслабиться. Они резвились, как дети, было заметно, что эта поездка прошла с пользой и для них, - отметила президент Фонда «Добрые взрослые» Татьяна Золотарева.

Руководитель поблагодарила за устроенный летний сюрприз для подопечных семей Фонда «Добрые взрослые» своего старого друга – предприятие «Социальные суши» Саратова и Энгельса, Кафетерий N11 Саратова. Также слова признательности Татьяна Викторовна выразила за помощь в организации проекта турбазе «Островок» и лично председателю общественного совета проекта «Женское движение Единой России» Елене Скляровой. «Делайте добро, и оно вернётся к вам сторицей», - душевная фраза отражает взаимное притяжение коллектива Фонда «Добрые взрослые» и людей, которые с готовностью стремятся помогать его подопечным. А это значит, что впереди еще много ярких проектов и радостных улыбок счастливых детей.