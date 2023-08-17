«Частовщина» под перекрестным огнем депутатских слушаний

Фото: КП

17 августа в Саратове, в корпусе медицинского предуниверсария, состоялись депутатские слушания на тему: «О практике реализации законодательства при осуществлении контроля (надзора) в сфере ветеринарии, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, земельных отношений в части земель сельскохозяйственного назначения».

С докладом выступил руководитель Управления Россельхознадзора по Саратовской и Пензенской областям Алексей Частов. Выступление чиновника было разбито на несколько блоков, в числе которых показатели по государственному земельному надзору, надзору за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, фитосанитарному надзору, ветеринарному надзору и анализ эпизоотической обстановки.

Фото: КП

Затем депутаты облдумы задали вопросы. Станислав Денисенко (фракция ЛДПР) поинтересовался, какие меры реагирования принимает Россельхознадзор в отношении собственников животных, уклоняющихся от исполнения требований ветеринарных правил в очагах и неблагополучных пунктах.

- Мы отслеживаем животных, которые должны поступить на бойню. Но бывают случаи, когда владельцы умалчивают о таких случаях и распространяют мясо больных животных. Есть прецедент в Ровенском районе, который мы сейчас отрабатываем, - сообщил Частов, подчеркнув, что за распространение заболевания предусмотрена уголовная статья.

Отвечая на вопрос Сергея Гладкова (ЕР) по поводу возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных владельцев, глава Россельхознадзора подчеркнул, что обращаться в суд у ведомства нет полномочий.

- Совместно с ветеринарной службой отрабатываем те моменты, которые необходимы для доказательной базы, - сказал выступающий.

Алексей Кольцов (ЕР) спросил, как ведется профилактика бруцеллеза. По словам Частова, мера одна - исследование крови животных раз в год.

- Какие меры принимаются в вашем управлении по вводу в севооборот неиспользованных земель сельхозназначения? Вопрос как в целом по региону, так и конкретно по Федоровскому району, - поинтересовалась Мария Усова (ЕР).

Частов ответил, что основная задача сейчас - ввести в оборот. Новый федеральный закон позволяет изымать неиспользуемые земли.

- Пока прецедентов изъятия нет? - уточняет парламентарий.

- По нашим предписаниям, введено в оборот 7 тысяч гектаров, у нас теперь появились рычаги и механизмы, которые позволяют добиваться результата, - пояснил чиновник.

- А конкретно по Федоровском району можно ли акцентировать внимание? - интересуется Усова, на что чиновник предложил муниципальному контролю предоставлять информацию, после чего ведомство будет выезжать на место и проводить проверки.

Фото: КП

После вопросов от депутатского корпуса слово взял сельхозпроизводитель и председатель совета директоров ЗАО «Племзавод Трудовой» Сырем Байзульдинов. Аграрий раскритиковал как выступление чиновника, так и действия его ведомства. По словам Байзульдинова, Частов как чиновник не приезжает на предприятия, чтобы ознакомиться с их деятельностью, не знаком с молодыми руководителями и не проявляет инициативы.

- Я какой раз слушаю ваш отчет - вы и сейчас отвечаете, как ребенок. Нет законов, нет бумаг, нам сообщите, нам скажите. Но вы федеральный орган, - отметил Байзульдинов. Вот вы сказали, что Саратовская и Самарская области неблагополучны без вакцинации. Кто в этом виноват? Я вам сейчас расскажу. В 2019 году ветеринарную службу области возглавляли вы. Когда был ящур в Казахстане и надо было прививать шесть районов области, вы дали указание не прививать. Поэтому и решение было, что наша область неблагополучная, - обратился фермер к Частову.

Фермер отметил, что его хозяйство входит в топ-30 крупнейших в России и среди десяти лучших по надою с одной коровы. ЗАО «Племзавод Трудовой» производит 60 тысяч тонн молока, половину всего объема Саратовской области, но реализовать продукцию проблематично из-за отсутствия вакцинации скота. С аграрием связывались Республика Башкортостан, Краснодарский край, Казахстан с просьбой продажи продукции.

- Я не могу продать молоко. Вы знаете фирму, йогурты делает, он говорит, дай мне молоко, я на 2,5 рубля больше заплачу. А мы не можем вывезти продукцию никуда, кроме Самары. А вот в регионах, начиная с Волгограда и южнее, привили все поголовье, когда вы не дали указания привить. И теперь они имеют возможность куда угодно вывозить, - заявил Байзульдинов.

После агрария слово взял глава аграрного комитета Саратовской областной Думы Иван Бабошкин.

- Россельхознадзор работает как плохо смазанная телега. Муниципалы «криком кричат» от «частовщины»! Зачастую главы районов остаются с проблемами сельского хозяйства один на один, хотя главные полномочия именно у Россельхознадзора. Необходимо наладить взаимодействие! Куда делись сотни голов скота? О пропаже больного скота мы говорим уже несколько лет регулярно. Какие еще обращения нужны? Рядом Казахстан, сайгаки переходят через границу тысячами. Все полномочия у вас есть, - сурово высказался Бабошкин.

Председательствующий на слушаниях Михаил Исаев подытожил итоги встречи, также высказавшись в жестком критическом тоне, и обещал доложить о ситуации губернатору Саратовской области Роману Бусаргину.

- Мы видим, что у всех сторон, с которыми вы взаимодействуете, масса претензий. Прикрываться действующими нормами, которые явно идут всем во вред, это не выход. Давайте предложения, инициативы, идите навстречу товаропроизводителям, чтобы тем самым помогать в развитии важнейших отраслей. Необходимо кардинально менять ситуацию, потому что речь в данном случае идет о благополучии населения и продовольственной безопасности, - завершил спикер регпарламента.