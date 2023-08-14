Энгельсское предприятие ООО «ПСК Геодор» повышает зарплаты

фото: ООО "ПСК Геодор"

Решение принято в контексте политики, направленной на создание благоприятных условий работы и укрепление компании. Повышение зарплат с июля текущего года коснулось сотрудников ряда производственных подразделений, прежде всего – линии нетканых материалов. Уровень оплаты составит не менее чем на 14% выше среднего по региону по данным на апрель 2023 года.

В рамках совместной программы Фондов развития промышленности (ФРП) на предприятии завершено расширение подразделения производства нетканых синтетических материалов. Продолжается работа по повышению эффективности производства согласно Национальному проекту «Производительность труда». Благодаря производимым мероприятия получилось увеличить выпуск ряда материалов до 20%.

фото: ООО "ПСК Геодор"

Руководство компании объективно оценивает вклад сотрудников в развитие производства, понимая, что достойная оплата труда важна для социальной справедливости и поддержки экономического роста, является одной из основных мотиваций для того, чтобы работники были эффективными и добивались успехов. ООО «ПСК Геодор» демонстрирует пример ответственного и социально ориентированного бизнеса. Повышение зарплаты на производстве стало не только доказательством успехов компании, но и ее готовностью действовать в интересах сотрудников. Это дополнительно укрепляет социальную стабильность и благополучие рабочих семей.