Группа компаний «Лесстр» поздравляет с Днем строителя

Фото: Лесстр

Дорогие жители Саратовской области!

Уважаемые коллеги!

Группа компаний «Лесстр» поздравляет вас с профессиональным праздником - Днем строителя!

Во все времена эта профессия неизменно пользуется уважением в обществе и всегда ассоциируется с созиданием. Вы ежедневно подтверждаете это своими делами.

Наша работа имеет огромное значение для социально-экономического развития страны и нашего региона. От нее напрямую зависит уверенность жителей в завтрашнем дне, их благополучие.

Дорогие партнеры, коллеги, друзья! Спасибо за ваш нелегкий, но благородный труд! Пусть он всегда приносит радость и достаток, пусть сбываются ваши мечты и надежды, пусть мир и согласие царят в каждом доме, построенном вашими руками. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в осуществлении намеченных планов и покорении новых профессиональных высот!