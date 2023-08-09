Рейдерские схемы «Фороса»

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«Рейдерский захват». У большинства россиян это понятие прочно ассоциируется с «лихими 90-ми». И напрасно. Захватом чужого бизнеса любыми, далеко не чистыми, методами предприимчивые дельцы пробавляются и сегодня. Только в наши дни рейдеры обходятся «без огня и меча» - действуют хитрее и незаметнее. Они не гнушаются подтасовкой документов, смело идут в суды. В последнее время в стране участились случаи «рейдерского» захвата жилых многоэтажек управляющими компаниями. Такая история в настоящее время происходит в самом центре Саратова.

Сменить УК насильно…

«Сместить УК насильно», - такой целью задалось руководство общества с ограниченной ответственностью «Форос». ООО пытается всеми правдами и неправдами сменить действующую управляющую компанию «Титан» путём жесткого навязывания своего решения собственникам квартир высотки, расположенной по адресу: город Саратов, улица Мичурина, дом № 18/68. При попытке захвата «потенциальными управляющими» используются типичные техники рейдеров: подкуп отдельных собственников, кража бюллетеней, собранных на одном из общих собраний для дальнейшего использования данных при подделке документов. Пущен в ход и чёрный пиар в отношении действующей УК. Как рассказали жильцы вышеуказанного дома, активная деятельность «Титана» под руководством Дениса Смоленко их полностью устраивает. Но это далеко не единственная причина, почему они не желают переходить под начало «Фороса»…

Сверхприбыль от единственного дома

Собственникам удалось выяснить, что в управлении данного ООО находится всего один многоквартирный дом 1964 года постройки, расположенный по адресу: город Саратов, улица Советская, дом 6/8. Вместе с тем выручка в организации на 2022 год составила 2 миллиона 600 тысяч рублей. Прибыль ООО в сравнении с 2021 годом составила 287 процентов. Жильцов дома № 18/68 удивила такая занимательная арифметика, когда серьезные суммы компания получает имея в управлении всего лишь один многоквартирный дом. Много вопросов у саратовцев накопилось и к руководителю «Фороса». С прошлого года им является Светлана Смыкова. По информации собственников жилья, находящихся под началом УК «Титан», также Светлана Владимировна руководила и другими управляющими компаниями. Одна из них, расположенная в поселки Дубки, ООО «ЭЖК-Жилсар», отличается своей низкой финансовой устойчивостью, такой же платёжеспособностью и эффективностью, несдачей налоговой отчётности. Смыкова являлась директором данного ООО в период с 2015 по 2019 год. Невысокой степенью надежности характеризуют и ООО «УК «Жилищник Татищево», которое также находилось под началом Светланы Владимировны, и в настоящее время – в процессе банкротства. У руководства УК «Титан» тоже сформировался справедливый вопрос: какой ловкостью нужно обладать, чтобы одновременно быть директором двух управляющих компаний в разных населённых пунктах, а также с 2017 по 2018 годы и учредителем саратовского ООО «Лесной городок». К слову, последняя организация на данный момент также проходит процедуру банкротства.

Человеческий фактор

Противостоять натиску «Фороса» жильцам, находящимся под началом УК «Титан», побуждает и человеческий фактор. Так, сотрудники ООО (уже бывшие после плохого отношения к ним со стороны руководителя) сообщили, что Светлана Смыкова устанавливала им минимальный размер оплаты труда и выплачивала заработную плату частями и с периодическими задержками. Оплату работ сторонних организаций ООО «Форос» производит по тому же принципу. Такое отношение к людям со стороны руководства организации привело жильцов дома №18/68 по улице Мичурина к выводу, что на содержание их МКД, площадь которого составляет 33 тысячи квадратных метра, потребуется гораздо больше ресурсов, как финансовых, так и людских. А это позволяет предположить, что на сотрудничество с «Форосом» в таких условиях ресурсоснабжающие предприятия вряд ли согласятся. Пострадают в результате в первую очередь собственники жилья.

По словам жильцов, в рейдерском захвате также участвует собственница одной из квартир в их доме Елена Колбенева. Они утверждают, что женщина на протяжении длительного времени агитирует соседей перейти под начало ООО «Форос», одновременно устраивая черный пиар управляющей компании «Титан». Недочёты по управлению данной УК Колбенева преподносит проблемой вселенского масштаба, настраивая собственников квартир против руководства «Титана». Жители дома № 18/68 по улице Мичурина выяснили, что если раньше Колбенева трудилась в детском саду №5 Саратова, то теперь о месте ее работы информации нет. Это обстоятельство позволило собственникам предположить заинтересованность женщины в насильном переводе дома в желаемую ею управляющую организацию для получения вознаграждения и дальнейшего сотрудничества с целью отмывания денежных средств. Соседи по дому заметили, что Елена Александровна негативно высказывается в адрес всех собственников МКД, отказывающихся сотрудничать с ООО «Форос». Кроме этого она не позволяет людям искать информацию об ООО, которая, впрочем, находится в открытом доступе, и делиться отзывами о ней. Вместо этого Колбенева просит по всем вопросам предстоящего собрания по выбору управляющей организации обращаться именно к ней. Тем самым она подтверждает свою причастность к данной компании.

Захватить и подделать?

На сегодняшний день жильцы квартир в доме №18/68 опасаются того, что команда Светланы Смыковой заранее подготовилась к собранию собственников, которое будет проходить в очно-заочной форме.

- С захваченными ранее бюллетенями по общему собранию, руководству ООО «Форос» будет очень просто подделать всю текущую документацию, - уверен Денис Смоленко. - Это как раз и позволит недобросовестной компании реализовать свою давнюю задумку: захватить МКД в свои руки. Если у руководства общества с ограниченной ответственностью получится обманным путём заполучить МКД по улице Мичурина, то в дальнейшем деятельность «Фороса» превратится в чистое отмывание денег, только в ещё больших размерах.