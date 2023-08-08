В балашовском ДОЛ «Юность» провели спортивный праздник для детей-инвалидов

фото: https://balashover.ru/

В прошедшие выходные в Балашовском районе прошел спортивный праздник для детей-инвалидов, организованный для ребят из трех районов — Балашовского, Калининского и Хвалынского районов. Площадкой стал детский оздоровительный лагерь «Юность».

Праздник был организован руководством ДОЛ в лице Арама Геворгяна, директора спортклуба по кикбоксингу «Ангел» Шамиля Устраханова и победителя Первенства России по боевому самбо Алексея Невзорова. Поддержала эту идею депутат Саратовской областной Думы Мария Усова, которая помогла в организации и передала ребятам вкусное лакомство - мороженое.

— Я, как заместитель председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи, всегда обращаю внимание на то, как отдыхают дети в летний период. Например, совсем недавно посетила Романовский район, и сама поучаствовала в молодежном велопробеге.

На прошлой неделе ко мне обратились известные балашовские спортсмены. Они предложили мне поддержать их инициативу – организовать спортивный праздник для детей-инвалидов, отдыхающих в загородном лагере. Приехать не смогла, но идею я поддержала: передала детям свежее мороженое.

Всегда буду поддерживать подобные инициативы, связанные с активным, здоровым образом жизни, — пообещала депутат Усова.

фото: https://balashover.ru/

Завершился праздник футбольным матчем между командами «Супертитаны» и «Мармеладные няшки». «Титаны» в упорной борьбе одолели соперников в серии пенальти со счетом 4:2.