Историческая победа: футболисты «Сокола» впервые обыграли московское «Торпедо»

Фото: ПФК «Сокол»

Сегодня в Москве на стадионе «Лужники» футбольный клуб «Сокол» выиграл матч у «Динамо» (Москва). Счет игры - 1:0. Это первая за историю противостояний победа саратовцев у черно-белых.

Первый тайм завершился с нулями на табло, хотя, как отметил на послематчевой пресс-конференции тренер «Сокола» Денис Бояринцев, соперник в начальной 45-минутке двигался быстрее - поле родное, да и саратовским игрокам понадобилось время адаптироваться. Поэтому, по словам Дениса Константиновича, начало игры прошло с большим преимуществом «Торпедо», и задача волжан была дотерпеть.

Наставник отметил, что грубых ошибок у наших земляков помимо момента, когда саратовские игроки «вывели» футболиста- соперника один на один с вратарем «Сокола», не было, чего не скажешь о браке. Второй матч после советов и замечаний наставника молодые «соколы» начали гораздо увереннее. «Я в раздевалке сказал ребятам, что мы плохо на мяче взаимодействуем, очень много потерь. Мы чуть-чуть перестроились, замены освежили нашу игру. В последние 20-25 минут мы начали выбегать быструю атаку, и команда соперника подсела. И такой гол пришел со стандартного положения», - рассказал журналистам Денис Бояринцев.

Мяч в ворота «Торпедо» забил Владислав Морозов на 75-ой минуте матча. Владислав был заявлен на замене, поскольку предыдущую игру пропустил из-за травмы. Таким образом, саратовцы одержали третью подряд победу в Первой лиге и укрепились наверху турнирной таблицы.

Ворота ПФК «Сокол» защищал Пётр Косаревский, капитанская повязка - у Артёма Молодцова.