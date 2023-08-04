Несбывшаяся мечта саратовцев о новых Ютонгах. Продолжение

Автобус с пензенскими номерами

Напомним, в начале 2023 года, среди перевозчиков был проведен конкурс на самый популярный и, вероятнее всего, прибыльный автобусный маршрут №6 («пос. Комсомольский – ТЦ «Happy Молл»), фактически соединяющий Заводской район с так называемым «новым Саратов» с Заводским районом.

Победителем оказалось ООО «САТО», перевозчик, зарегистрированный в Ульяновской области. В марте состоялся осмотр транспортных средств, победитель представил на него 46 новых автобусов (именно на маршрут №6 – 40), в том числе 16 Yutong-ов (известный марка китайского производителя). Последние впечатлили комиссию больше всего.

Правда, у присутствовавших на осмотре журналистов вызвало недоумение наличие на этих "ютонгах" регистрационных номеров Пензы, а также объявление через динамики явно не саратовских остановок. В ответ на это представители комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова заверили, что у нового перевозчика имеется 90 дней до начала перевозок и к 1 июля этого года «Ютонги» обязательно поедут по шестому маршруту.

Однако, этого так и не случилось. В Саратове «Ютонги» так и не появились. Нет, заявленные на «шестерку» очень комфортные автобусы – не миф, они действительно существуют, и на самом деле перевозят пассажиров. Но только ни в каком не Саратове, а Пензе.

Автобус с пензенскими номерами

Все это журналисты выяснили, в ходе проведенного 2 августа аналогичного рейда по пензенским улицам. Оказалось, что, по крайней мере, 15 автобусов марки Yutong c теми же регистрационными номерами, которые показывали в Саратове, спокойно работают на маршруте №82С (ТЦ «Мега Пенза» - ГП324) и ни в какой Саратов переезжать не собираются.

Как удалось выяснить из пензенских новостных лент, еще в середине прошлого года, крупнейший пензенский перевозчик - компания «Дилижанс» - заявила о запланированной замене подвижного состава на обслуживаемых маршрутах в Пензе, а уже в сентябре 2022 года в город начали поступать новые автобусы. Их даже успел оценить первый заместитель Председателя Правительства Пензы Алексей Костин, и, как пишут СМИ – остался доволен, заявив, что это «самый осязаемый результат реализации транспортной реформы, которая проходит в Пензенской агломерации»

Как удалось ульяновскому «САТО» «втянуть» компанию «Дилижанс» в эту, скажем мягко, совсем некрасивую историю в Саратове, пока не очень понятно. Ясно только одно, что в отличие от «пензенской агломерации», Саратов «осязаемого результата реализации транспортной реформы», скорее всего, не увидит.

Остаются открытыми вопросы о том, чем таким серьезным провинились жители Саратова, если с ними позволяют так поступать и кто именно из кураторов саратовского общественного транспорта взять на себя ответственность провернуть такую циничную схему. По имеющимся данным, региональная прокуратура уже начала проверку по этому поводу.

Мы внимательно следим за развитием ситуации.