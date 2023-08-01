Отличные дороги и мосты – саратовским городам и весям!

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Национальный проект президента РФ Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» для жителей Саратовской области является одним из важнейших. Трассы областного значения обеспечивают населению быстрый и комфортный переезд из района в район, позволяя тем самым оперативно решать насущные проблемы. Поэтому общественность активно участвует в обсуждении проблем транспортной отрасли и их решении. В результате общий километраж приведенных в нормативное состояние областного уровня растет.

Транзит через Вольск

В частности, местные жители являются инициаторами восстановления тех или иных проблемных участков. Так, в Вольске приступили к ремонту транзитного маршрута, который ранее передали области

Объект протяженностью около 19 километров проходит по улицам Локомотивная, Привольский переулок, Петровская, Комсомольская, Саратовская, Цементников, Володарского, Струина, Малыковская, Коммунарная. Его ремонтируют за счет допфинансирования в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

На сегодняшний день подрядчик выполняет фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, демонтаж бортового камня и установку нового. На этом объекте будет устроено два слоя покрытия: выравнивающий и верхний.

Специалисты областного минтранса, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», представители подрядчика встретились с участником «Школы дорожной грамоты», который проживает в Вольске и захотел ознакомиться с проектом ремонта.

Один из вопросов, который волновал, предусмотрена ли проектом ремонта система водоотведения. Дело в том, что на одном из участков улицы Петровская ниже уровня дороги проходит тротуар. В районной администрации планируют восстановить данную пешеходную дорожку. Поэтому важно, чтобы вода с дороги не уходила на тротуар, затапливая его. Подрядчик ответил, что готов проработать этот вопрос совместно со специалистами администрации Вольского района.

Кроме того, обсудили предстоящие в ходе ремонта работы по поднятию горловин колодцев, уточнили информацию по обустройству съездов с дороги.

Кроме того в Вольском районе будут также отремонтированы автоподъезд к селу Междуречье протяженностью почти 24 км, участки улиц Елховка и площадь 65 лет Октября в селе Белогорное.

Долгожданный мост

Благую направленность национального проекта ощутил на себе и непосредственно Саратов. «Безопасные качественные дороги» позволили провести ремонтные работы на мосту через Глебучев овраг. Накануне они были завершены.

Напомним, что мост через Глебовраг был построен в 70-х годах прошлого века и нуждался в реконструкции, так как здесь проходит одна из самых оживленных магистралей города. Привести его в порядок удалось именно благодаря тематической инициативе президента РФ Владимира Путина.

Ремонт проводился в несколько этапов, чтобы полностью не ограничивать движение. Была сделана гидроизоляция, заменено дорожное полотно, установлены современные ограждения, отремонтированы опоры. По мостовому сооружению возобновилось полноценное движение, а это значит, что пробок в областном центре станет меньше.