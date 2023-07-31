«Океан» заботы и добра

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Красочное лоскутное одеяло, выполненное добрыми руками радушной мастерицы. Такой яркий, согревающий душу квилт, напоминает деятельность неравнодушных людей в Саратовской области, которые делают все возможное для помощи нуждающимся в социализации и социальной защите землякам. О событиях данной направленности, которые произошли в регионе за последнее время, наш сегодняшний рассказ.

«#ЯРасту» в любви

В реестре поставщиков социальных услуг Саратовской области есть много негосударственных организаций, которые играю немаловажную роль в адаптации адресатов этих услуг в жизни. Как сообщило министерство труда и соцразвития региона, на саратовской земле открываются группы кратковременного присмотра за детьми, в том числе с ментальными особенностями развития.

Так, Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан» организовал группу кратковременного присмотра за детьми #ЯРасту. Для ребят проводятся занятия на основе программы психолого-педагогического сопровождения «особенных» детей. Смена видов деятельности, когда занятие состоит из нескольких разных игр, позволяет дольше удерживать внимание участников групп, увеличить продолжительность и эффективность занятия.

Центр содействия и социальной адаптации инвалидов «Развитие» организовал работу первой детской летней площадки для детей с ментальными особенностями развития.

Специалисты летней площадки учат детей ухаживать за цветами, ходить в магазин за продуктами, готовить некоторые блюда. Не забывают ребята и об играх, в том числе подвижных.

- Организованный кратковременный присмотр за детьми позволяет родителям выделить для себя свободное время, в то время как специалисты помогают «особенным» детям с социальной адаптацией, обучением, с приобретением социально-бытовых навыков, которые обязательно пригодятся им в жизни, - прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты области.

Вкусы «Учебной кухни»

Не остаются без внимания и наши земляки почтенного возраста. «Мероприятия национального проекта «Демография» - звучит сухо, на деле оказывается тепло и объединяюще.

Ярким тому примером стали занятия «Учебной кухни», во время которых соблюдаются традиции, есть возможность проявить креатив, в итоге вместе новыми навыками еще и друзей обретаешь.

В частности, социальная технология «Учебная кухня», действующая благодаря вышеназванной инициативе президента России Владимира Путина, оказалась одной из самых востребованных у получателей соцуслуг комплексного центра социального обслуживания Самойловского района.

Модульный уголок «Учебной кухни» позволяет пожилым людям пройти реабилитацию после перенесенных заболеваний, восстановить свои двигательные функции и самостоятельно готовить при помощи специального оборудования.

На занятиях они не только восстанавливают навыки, но и делятся друг с другом традиционными рецептами известных блюд, а также готовят их по новым рецептам. На очередной встрече «серебряный» волонтер центра Любовь Козырева провела мастер-класс для получателей социальных услуг по приготовлению летней окрошки.

Благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» социальная технология «Учебная кухня» действует во всех центрах социального обслуживания населения области.

Вовлеченные в такие события саратовцы отдают должное участию в их жизни, ведь тесные рамки, в которых они оказались по причине сложившихся жизненных обстоятельств, превращаются в широкое и светлое окно возможностей.