Роман Бусаргин: число заболевших менингитом в Саратовской области выросло до 121

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Сегодня, 28 июля, в Саратове состоялось заседание регионального штаба по эпидемиологической ситуации. Его провел губернатор Роман Бусаргин совместно с врио главного государственного санитарного врача по Саратовской области Надеждой Матвеевой и специалистами профильных министерств.

Заседание прошло в связи с отмеченным подъемом заболеваемости энтеровирусными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Саратовской области заболел 121 человек, из которых 105 - дети. Все пациенты сейчас находятся под особым контролем медиков.

Наибольшее число заболевших приходится на Саратов и Энгельс - 20% и 70% соответственно. Во избежание распространения инфекции собравшиеся специалисты приняли ряд серьезных решений.

Так, в детских учреждениях с круглосуточным пребыванием, а также детсадах, учреждениях соцсферы в регионе будет усилено проведение профилактических мероприятий (утренний фильтр, дезинфекция).

В Энгельсском районе на время ограничена работа бассейнов открытого и закрытого типов. Кроме этого на территории МО запрещено проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей. Выезд организованных групп детей для участия в аналогичных мероприятиях на территории других районов также пока не разрешен.

Кроме этого глава региона отметил, что детские творческие коллективы из Энгельсского района временно не смогут выступать на массовых мероприятиях.

Губернатор добавил, что по данным мониторинга по состоянию на 27 июля 2023 года в открытых водоемах Энгельсского района энтеровирусов не выявлено.