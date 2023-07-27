Михаил Кочнев: «Я легко оцениваю и прогнозирую успех стартапа»

Михаил Кочнев

Михаил Кочнев – один из самых молодых и сильных экспертов в области инновационных проектов в России, который успел поработать с такими гигантами отрасли как форум «Иннопром».

Успешно реализованные кейсы для «Sunlight», АО «Почты России», Высшей школы экономики и многих других, стажировка в Гарварде, преподавание в ведущих ВУЗах страны и своя уникальная методология управления «Импульс развития», которой пользуются некоторые крупные игроки отрасли. Как добиться таких высот в 26 лет, читайте в нашем интервью.

- Здравствуйте, Михаил! Расскажите, в каком городе родились и как учились в школе?

- Я родился в городе Миасс, Челябинская область. Учился в обычной общеобразовательной школе, до пятого класса был закоренелым двоечником. С шестого класса поменял отношение к учебе на серьезное, поэтому в ней начал преуспевать. В одиннадцатом классе сдал ЕГЭ по физике более чем на 90 баллов, что определило последующую специальность.

- Мы знаем, что вы лауреат многих студенческих премий, победитель различных конкурсов в рамках учебы в университете. Расскажите про это время, за счет чего побеждали?

- Я поступил на бюджет в Уральский Федеральный Университет в Екатеринбурге на направление «Инноватика и управление инновационными проектами». Почему выбрал его? Понравилась идея учебы на этом факультете: выращивать из маленьких идей успешные и социально полезные проекты. Магистратуру по направлению «Менеджмент и аналитика для бизнеса» закончил в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге. Поступил туда для освоения более глубоких знаний в сфере управления данными. За время учебы в университете я не получил ни одной четверки, был круглый отличник. В этом моя природа – перфекционизм и бесконечное любопытство к знаниям. Лауреат стипендии Президента РФ в учебном 2017-2018 году, многих других.

- Расскажите про свой проект «Инволв», который принес вам первый успех.

- Я участвовал в крупном образовательном форуме «Иннофест», на котором проходил конкурс на лучший проект в области инноваций. Необходимо было не просто презентовать свою идею, а продать ее потенциальным инвесторам.

Я придумал студенческий рейтинг, в котором велся учет активности по успеваемости в учебе, научной деятельности и общественной жизни. Самые успешные в этом рейтинге награждались двумя привилегиями – стипендиями и бесплатным проживанием в общежитии.

Инвесторы выбрали мой проект, я получил грант. Спустя время я смог внедрить его в систему Уральского Федерального университета, что дало перераспределение благ между студентами по более справедливом принципу и новую мотивацию для учащихся.

В 2015 году я устроился на позицию Тимлида в компанию Red Bull Russia, где занимался разными крупными проектами. Я возглавил Союз молодых инноваторов в своем университете, стал руководителем молодежных форумов Иннофест и Иннодайвинг. Жизнь кипела, и в это время я разработал как раз «Импульс развития», который смог внедрить и в Red Bull Russia.

- Расскажите про свою уникальную методологию.

- «Импульс развития» - методология, которая позволяет обеспечить баланс между гибкостью мышления, адаптивностью Aglie-методологии и традиционным подходом управления проектами, где важна четкая система, контроль и планирование. Я объединил сильные стороны двух разных подходов в один метод, который легко интегрируется в бизнес-процессы, так как я даю все инструменты. Благодаря «Импульсу развития» очень просто и быстро сгенерировать идею, которую можно проверить на потенциальной целевой аудитории, а после полученных результатов исследования приступить к процессам планирования, установлению сроков, бюджета, обязанностей команды и целей. Синтез подходов помогает посмотреть на проект с разных углов и просчитать риски, имея в запасе разные способы решения проблем. Такое комбинирование помогает команде адаптироваться к изменяющимся условиям любой сложности, сохраняя нацеленность на развитие.

Следующие компании пользуются моей методологией: АО «Почта России», Sunlight, Red Bull Russia. Также стартапы: LennyBot, 7-technology, NUTSon; и крупнейшие ВУЗы страны: Уральский Федеральный университет, Высшая школа экономики.

- Вы очень много учитесь до сих пор, поделитесь планами на будущее?

- Я уже получил диплом по направлению «Бизнес аналитика» в Innopolis University, также прошел (108 часов) повышение квалификации по программе «Развитие антикризисных лидеров и команд цифровой экономики» по компетенциям управления на основе данных.

Я окончил курсы Scrum-мастера от организации Scrum Alliance. Из планов - MBА по направлению «Управление проектами» в США.

- Вы очень много работаете! А как отдыхаете?

- Спорт и активный отдых. Футбол, БЖЖ, рукопашный бой, горы, походы.

Там я отдыхаю и переключаюсь.

- Вы стажировались в Гарварде. Расскажите про этот опыт.

- Я выиграл конкурс «Студент года», став победителем среди 30 000 участников. Главным призом была стажировка в Гарварде. В рамках стажировки я участвовал в конференции по лидерству, где набирался опыта, узнавал много нового. Я был ошеломлен работой местных инновационных лабораторий, коммуникацией молодых ученых, поддержкой от государства. Например, размер эндаумент-фонда – это по сути внутренний фонд развития Университета Гарварда – 35 млрд $, эндаумент-фонд Уральского Федерального Университета чуть меньше 2 млн. $. Где 35 млрд и 2 млн. Не сравнить! Поэтому у нас немного разные уровни управления инновационными проектами. Для меня это был уникальный опыт и много интересных знакомств.

- Михаил, большое спасибо за интервью! Последний вопрос, чтобы вы выделили в себе как в эксперте?

- Я легко оцениваю и прогнозирую успех стартапа, вижу его сильные и слабые стороны, знаю, где привлечь инвестиции и собрать опытную и сильную команду, которая сможет побороться даже в самой сложной конкурентной среде. Я автор не только уникальной методологии, но и книги «Эффективное управление инновационными проектами. Революционный подход к инновациям». У меня свой оригинальный подход, который успешно реализовал огромное количество крупных проектов.