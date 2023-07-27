Заложники энтеровирусов: в Саратовской области 103 человека госпитализировали с подозрением на менингит

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103 жителя Саратовской области определены в стационарные условия из-за выявленных у них признаков менингита. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в ходе брифинга.

Глава ведомства отметил, что диагноз после лабораторных исследований пациентов подтвердился у 61 из них. 56 заболевших из этого числа составляют дети. Все находятся в Саратовской областной инфекционной больнице имени Иванова.

Костин подтвердил серьезный рост заболеваемости энтеровирусами. Так, на 27 июля в Саратовской области зарегистрировано уже 76 случаев заражения данной инфекцией. Подавляющее количество случаев – 71 – выявлено у детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Самый большой очаг энтеровирусной инфекции находится в Энгельсском районе. Здесь из 55 случаев 52 обрели форму менингита. В областном центре заболевших 7.

В свою очередь замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева отметила, что по данным на 26 июля в области было зарегистрировано 76 случаев энтеровирусной инфекции. Санитарный врач сообщила о закономерности роста заболеваемости в жаркое время года для большинства субъектов федерации.

Матвеева подчеркнула важность профилактики как основного средства недопущения болезни. Она напомнила о том, что в Энгельсском районе из-за угрозы распространения менингита отменены массовые мероприятия, купание в открытых бассейнах. Представитель Роспотребнадзора порекомендовала соблюдать личную гигиену, а также купаться только в приспособленных для этого официальных местах.