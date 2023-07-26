Дорогу - курортникам: в Саратовской области отремонтировали трассы к пяти санаториям

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

В этом году пристальное внимание в Саратовской области уделили ремонту дорог, ведущих к санаториям региона. Восстановление дорожного полотна стало возможным благодаря национальному проекту президента РФ Владимира Путина «Безопасные качественные дороги».

Один из самых протяженных маршрутов, отремонтированных в рамках реализации нацпроекта - «Балаково - Ершов». Он ведет к известному санаторию-курорту имени Чапаева. Сейчас дорожники завершают капитальный ремонт последнего ненормативного участка данного маршрута протяженностью около 3 км. Речь идет о дороге «Автоподъезд к селу Дмитриевка». Готовность объекта на сегодняшний день – свыше 80%. Дорожники выполняют устройство бетонных водоотводных лотков. Ранее были отремонтированы дороги «Ершов - Чапаевка», «Новая Елюзань - Комсомольское», которые также входят в маршрут «Балаково - Ершов».

В этом году дорожники приступили к ремонту автодороги, соединяющей автоподъезд к селу Терса до автоподъезда микрорайона Привольский. Протяженность объекта – 18,6 км. Дорога проходит через Вольск и ведет к санаторию «Волжские зори». Здесь запланирован ряд работ, в числе которых фрезерование существующего полотна, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, замена бортового камня (на участках, где он ранее был устроен), укрепление обочин, разметка проезжей части, установка барьерного ограждения, поднятие горловин смотровых колодцев.

Также ранее были выполнены работы на дорогах, ведущих к санаториям в Энгельсском районе, Аркадакском и в Саратове. В областном центре был отремонтирован участок улицы Шелковичная (от ул. Вокзальная до поселка НИТИ) - дорога ведет к санаторию в Октябрьском ущелье.