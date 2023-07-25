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Общество25 июля 2023 6:43

Выкупленная проходная стала причиной «затора» перед балашовским предприятием

Юридические нюансы могут оставить без заработка почти сотню швей
Евгений Бадиков
Кадры из репортажа "Балашовской правды"

Кадры из репортажа "Балашовской правды"

Утром, 24 июля, у территории бывшей пассажирской Балашовской автоколонны, а ныне — швейного предприятия образовалась толпа. На воротах, ведущих на фабрику неожиданно появился амбарный замок.

На швейной фабрике работает более 100 человек, и для города — это одно из ведущих предприятий, где сотрудники работают в соответствии с ТК РФ. — Мы официально оформлены, а на работу попасть не можем, ворота закрыты. Я одна воспитываю дочь, мужа нет...как мне быть? — Вышла с отпуска первый день, а ворота закрыты. Теряем рабочий день, следовательно теряем заработок. А я работаю тут уже 17 лет. — В нашем городе работу найти трудно, и большинство на предприятии довольны. У нашего директора есть сервитут, и по законодательству мы имеем право прийти на работу, — высказываются стоящие у закрытых ворот сотрудницы фабрики. По словам балашовских репортеров, преграду поставила некая женщина, которая приобрела в собственность территорию бывшей проходной, которая работает на три предприятия. — За пределам оказались семьдесят два официально устроенных человека. Многие женщины имеют кредиты, воспитывают детей. По законодательству — правда на нашей стороне, сервитут у нас есть, она (предприниматель, выкупившая проходную)заведомо знала, что здесь обременение и сервитут уже наложен на все предприятия, но это не остановило ее и она решила все перекрыть, — рассказала Татьяна Пяткина. Отметим, что предприятие оказывало помощь российской армии с самого начала СВО — шили термобелье, помогали продуктами, участвовали в сборах на беспилотники. По словам директора компании «Перевозчик» Сергея Степаненко, его, «как директора» пропускают, а всех остальных — разворачивают перед воротами. Это касается и автобусов контрагента, которые не могут пройти техосмотр, следовательно не имеют права работать. Степаненко пояснил, что выкупившая проходную женщина идет на контакт лишь через адвоката, который поясняет, что они действуют якобы в пределах закона.

Алексей Коннов, главред «Балашовской правды» связался с «хозяйкой амбарного замка», усилиями которой заморозилась работа трех предприятий. Предпринимательница по имени Екатерина пояснила, что пропускают всех, «на кого есть сервитут», т.е. внесен в списки. По ее словам, есть право прохода и проезда у трех физлиц и у одной организации.

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