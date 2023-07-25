Выкупленная проходная стала причиной «затора» перед балашовским предприятием

Кадры из репортажа "Балашовской правды"

Утром, 24 июля, у территории бывшей пассажирской Балашовской автоколонны, а ныне — швейного предприятия образовалась толпа. На воротах, ведущих на фабрику неожиданно появился амбарный замок.

На швейной фабрике работает более 100 человек, и для города — это одно из ведущих предприятий, где сотрудники работают в соответствии с ТК РФ. — Мы официально оформлены, а на работу попасть не можем, ворота закрыты. Я одна воспитываю дочь, мужа нет...как мне быть? — Вышла с отпуска первый день, а ворота закрыты. Теряем рабочий день, следовательно теряем заработок. А я работаю тут уже 17 лет. — В нашем городе работу найти трудно, и большинство на предприятии довольны. У нашего директора есть сервитут, и по законодательству мы имеем право прийти на работу, — высказываются стоящие у закрытых ворот сотрудницы фабрики. По словам балашовских репортеров, преграду поставила некая женщина, которая приобрела в собственность территорию бывшей проходной, которая работает на три предприятия. — За пределам оказались семьдесят два официально устроенных человека. Многие женщины имеют кредиты, воспитывают детей. По законодательству — правда на нашей стороне, сервитут у нас есть, она (предприниматель, выкупившая проходную)заведомо знала, что здесь обременение и сервитут уже наложен на все предприятия, но это не остановило ее и она решила все перекрыть, — рассказала Татьяна Пяткина. Отметим, что предприятие оказывало помощь российской армии с самого начала СВО — шили термобелье, помогали продуктами, участвовали в сборах на беспилотники. По словам директора компании «Перевозчик» Сергея Степаненко, его, «как директора» пропускают, а всех остальных — разворачивают перед воротами. Это касается и автобусов контрагента, которые не могут пройти техосмотр, следовательно не имеют права работать. Степаненко пояснил, что выкупившая проходную женщина идет на контакт лишь через адвоката, который поясняет, что они действуют якобы в пределах закона.

Алексей Коннов, главред «Балашовской правды» связался с «хозяйкой амбарного замка», усилиями которой заморозилась работа трех предприятий. Предпринимательница по имени Екатерина пояснила, что пропускают всех, «на кого есть сервитут», т.е. внесен в списки. По ее словам, есть право прохода и проезда у трех физлиц и у одной организации.