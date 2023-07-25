Дорога Надеждинки: под Саратовом отремонтируют полотно между Пугачевом и Духовницким

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

В этом году в Саратовской области будет отремонтирована трасса «Пугачев - Селезниха - Мавринка» протяженностью порядка 34 километра. Восстановление дорожного полотна стало возможным за счет дополнительных средств национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники приступили к исправлению профиля дороги и устройству АГБ-слоя (асфальтогранулобетона). Как сообщили в регионального министерстве транспорта и дорожного хозяйства, на данном объекте, как и практически на всех областных трассах, применяется технология холодной регенерации или ресайклинга. Этот метод связан с переработкой старого дорожного полотна.

Специалисты профильного ведомства вместе с подрядчиками побывали на объекте, встретились с жителями села Надеждинка, которое расположено у дороги, и ответили на их вопросы. Сельчан интересовала протяженность отремонтированного участка трассы, а также сроки и гарантии качества. Ведь эта дорога им очень нужна: она соединяет их населенный пункт с районным центром – Пугачевом.

- У нас раньше была своя участковая больница на 25 коек. Её закрыли, оставили фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас, чтобы сдать анализы, нужно ехать в Пугачев, за лекарствами тоже отправляемся в районный центр, - рассказали жители.

Кроме этого, селяне ездят в Пугачев на работу, культработники часто выезжают проводить мероприятия в оздоровительных лагерях и парке отдыха. Плюс по дороге осуществляется подвоз продуктов к школе.

Сама же дорога соединяет Пугачевский район с Духовницким и ведет на трассу «Балаково - Духовницкое». Её также в этом году отремонтируют на всем протяжении.

В министерства подчеркнули, что благодаря дополнительным средствам в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, удастся отремонтировать ещё порядка 110 км областных трасс.