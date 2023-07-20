И вот общественное мненье: в Калининском районе жители определят дороги для ремонта по нацпроекту

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Специалисты министерства и ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» посетили Калининский район. Вместе с подрядной организацией, чиновниками администрации МО, общественниками они осмотрели объекты, которые ремонтируются по национальному проекту президента РФ Владимира Путина «Безопасные и качественные дороги».

В 2023 году подрядчик приступит к ремонту ряда городских улиц, которые ранее были переданы на региональный уровень. Контракт по вышеназванному нацпроекту рассчитан на два года.

Собравшиеся осмотрели дорогу «Калининск - Широкий Уступ - Екатериновка». На сегодняшний день работы на этой трассе выполнены на 96%. Она соединяет два района: Калининский и Екатериновский.

Затем участники встречи проехали по улицам, которые входят в транзитный маршрут, и также переданы области. В него входят улицы Пушкина, 30 лет ВЛКСМ, Коммунистическая, Коммунистический переулок, Первомайская. Подрядчик должен приступить к работам в этом году. Маршрут с одной стороны ведет на трассу «Калининск - Широкий Уступ - Екатериновка», с другой – на федеральную трассу «Р-22 "Каспий» а/д М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград – Астрахань.

В Калининском районе большую работу по определению дорожных объектов, требующих ремонта, проводят местные общественные организации. И на этот раз их представители показали наиболее проблемные участки улиц, уточнив, включены ли они в проект ремонта. На этих участках дороги большегрузы продавили асфальтобетонное покрытие. Им сообщили, что весь транзитный маршрут протяженностью около 4,3 км будет отремонтирован.

Этот маршрут ведет и к центральному парку Калининска. За счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы улицы в населенных пунктах, переданные области. В частности, в селе Белогорное Вольского района, в самом городе Вольске, в Новых Бурасах, в Саратове и Энгельсе.