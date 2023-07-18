фото: официальный сайт Кремля

Владимир Путин встретился с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Об этом сообщает официальный сайт Президента РФ.

Сегодня, 18 июля, прошла плановая встреча Президента РФ Владимира Путина и губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Бусаргин поблагодарил главу государства за оказанное доверие и отчитался об успехах в сельском хозяйстве и промышленном производстве.

— По сельскому хозяйству у нас достаточно хорошие результаты по прошлому году сложились. Мы заняли пятое место по валовому сбору, первое место по сбору подсолнечника. <...> Промышленность также отработала достаточно хорошо, и индекс промышленного производства уже на первый квартал текущего года составляет 103,5 процента. Увеличились инвестиции в основной капитал, сохранили все ключевые инвестиционные проекты. <...> Удалось провести импортозамещение по 37 видам импортных товаров, 12 из которых – в авиационной и радиоэлектронной промышленности, в основном в ОПК, — рассказал чиновник.

Бусаргин попросил поддержки в отношении создания на территории Саратова федерального центра беспилотных авиационных систем. По его словам, 33 из 74 предприятий ОПК в области занимаются радиоэлектронной промышленностью и авиационными системами, а так же есть сеть базовых кафедр высших учебных заведений, которые готовят специалистов для радиоэлектроники, физики, химии. Президент пообещал пойти навстречу.

Также губернатор попросил помощи касательно расселения аварийного жилья. Он сообщил, что в Летном городке (под Энгельсом) осталось 5 домов, которые не попадают в программу расселения, потому что признаны аварийными после 1 января 2022 года.

фото: официальный сайт Кремля

Не обошлось и без вопросов на тему строительства скоростного трамвая в Саратове. По словам Бусаргина, трамвайная сеть длиной 67 км модернизируется на сумму больше чем 17 миллиардов рублей. Пассажиропоток составит более девяти миллионов человек в год, снижение по личному транспорту подразумевается порядка 30 процентов, увеличение скорости движения. Губернатор региона попросил поддержки в плане замены подвижного состава, на данный момент не хватает 8 миллиардов рублей. «Хотел бы попросить вашей поддержки в рамках трехгодичного цикла с учетом большого финансирования».

— Посмотрим, — ответил Владимир Путин.

Отдельной темой прошла реализация программы по выделению областного финансирования на ремонт 100 детских садов и 100 школ.

— По школам нам очень сильно помогает программа, которая инициирована Вами. В прошлом году мы отремонтировали 20 учреждений, в этом году ремонтируем восемь, на следующий год огромная заявка. Здесь, конечно, огромные слова благодарности.

По детским садам мы эту программу продолжим. Ежегодно ремонтируется по 100 детских садов. Я думаю, что в течение четырех-пятилетнего цикла мы эту проблему подтянем по региону в целом, — отчитался Бусаргин.

— Программу надо сделать и последовательно решать, — напутствовал президент.