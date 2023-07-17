183 пострадавших: в Озинском районе ввели режим ЧС из-за проливных дождей

Вода подошла в считанные минуты

Режим чрезвычайной ситуации введен в Озинском районе Саратовской области из-за обрушившегося на один из самых отдаленных муниципалитетов региона ливня. Как сообщил начальник областного управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Юрий Юрин, особый удар стихии ощутили на себе жители села Солянка Урожайного МО. Здесь вода вошла в 50 домов и затопила дворы. Всего подтопленными оказались около 100 домовладений. Пострадали 183 человека.

Хронология развивающихся чрезвычайных событий в Озинском районе такова. Накануне, 16 июля, в полдень жители района и его гости стали выкладывать в социальных сетях видео с местного моста, под которым наблюдалось бурное течение мутных вод и стремительный рост их уровня. Трем часами позже очевидцы предоставили ролики о затопленном селе Солянка.

В 15.30 управление ГИБДД по Саратовской области приняло решение перекрыть движение транспорта на подтопленном участке автодороги Озинки - Перелюб вблизи Солянки. В самой деревне ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сначала подтопило дорогу Озинки-Перелюб

На протяжении всего времени ЧС в селе находилась глава Озинского района Антонина Галяшкина. Чиновница сообщила «КП-Саратов», что причиной подтопления села стали обильные осадки. Как уточнила Антонина Алексеевна, «вода шла огромным валом по степи по долам со стороны Казахстана». Первой на место прибыла служба спасения города Ершова. Сотрудники эвакуировали 40 человек, из них 3 ребёнка.

В 22.00 руководитель сообщила, что вода стала уходить. Но к этому времени статистика ЧС выразилась уже в следующих цифрах. Подтопленными оказались 100 домов и дворов. Особенно досталось жилым строениям на улицах Молодежная, Чапаева, Садовая. Пострадали 183 человека. 18 человек провели день в пунктах временного размещения, после чего отправились на ночлег к родным.

Несмотря на то, что уровень вод в Солянке пошел на спад, сложившаяся чрезвычайная ситуация стала новостью номер один на региональном уровне.

На месте бдят уполномоченные службы, их работу координирует прокуратура Озинского района. Для этого на место выезжал заместитель прокурора МО Борис Сафаров. Помимо режима чрезвычайной ситуации установлен режим повышенной готовности, обеспечен постоянный мониторинг обстановки, погодных условий, возникновению и развитию ЧС.

Параллельно в социальных сетях развивается дискуссия на данную тему. - Да что бы так затопить неделю ливень должен идти, какие осадки, смешно же! - не верит в проливные дожди как причину подтопления пользователь ВКонтакте под ником «Александр Иванов». Наталья Арабина, напротив, допускает такую вероятность: - Грунт там не песчаный, глиняный в основном. И со стороны Казахстана возможен приход большой воды.

Вторит землячке подписчица паблика «Озинки онлайн» во ВКонтакте Любовь Антонова: - Очень жаль сельчан. Весной пострадали из-за прорыва дамбы и сейчас.

На сообщение жителей села Солянка о том, что оно обесточено и осталось без телефонной связи, последовал комментарий: - Узнаю "родные" края. Прилетаю в отпуск каждый год и ничего не меняется. Пришла гроза - отрубился свет) Вспоминаю своё детство в 90-х.

По сообщению районной администрации, чиновники начали разработку мер по компенсации последствий подтопления для селян из Солянки.

На месте работают уполномоченные службы

В то же время в одном из районных пабликов появилась информация о том, что час назад вода стала подходить к соседней Черниговке. «КП-Саратов» следит за развитием ситуации.